Afore XXI Banorte alerta por falsos gestores que ponen en riesgo el ahorro para el retiro

Con el objetivo de proteger el ahorro para el retiro de las y los mexicanos, Afore XXI Banorte alertó a las y los trabajadores para que realicen personalmente todos los trámites relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al advertir que recurrir a intermediarios o falsos gestores pone en riesgo su patrimonio y puede facilitar fraudes contra sus Cuentas Individuales.

La Administradora informó que en los últimos meses se ha detectado un incremento de prácticas fraudulentas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, donde estafadores ofrecen falsos beneficios, como retiros exprés, aumentos de semanas de cotización o la supuesta agilización de trámites a cambio de un pago. Además de representar un gasto innecesario, estas prácticas exponen los datos personales de las y los trabajadores, haciéndolos vulnerables al robo de identidad y otros fraudes.

Afore XXI Banorte recordó que todos los trámites relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro, incluidos los retiros totales o por desempleo, la unificación de cuentas y la agenda de citas, son gratuitos. Asimismo, enfatizó que ninguna persona, despacho o asesor externo está autorizado para cobrar comisiones, solicitar pagos por adelantado o retener documentos oficiales con el argumento de agilizar gestiones ante el IMSS, el ISSSTE o las propias Administradoras.

“En Afore XXI Banorte la seguridad de los ahorros de nuestras y nuestros clientes es la máxima prioridad. Ningún trámite del sistema tiene costo y nadie debe cobrar por gestionar algún servicio. Invitamos a las y los trabajadores a no arriesgar su futuro y a utilizar nuestros canales oficiales, donde siempre encontrarán asesoría profesional, directa y sin costo”, señaló David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Para facilitar el acceso a sus servicios, Afore XXI Banorte pone a disposición de sus cuentahabientes canales seguros para agendar citas, realizar trámites y recibir asesoría personalizada, entre ellos la aplicación AforeMóvil XXIB, el sitio www.xxi-banorte.com, y su línea de atención telefónica y WhatsApp 55 2000 1994. Estas herramientas permiten realizar operaciones de forma gratuita y segura las 24 horas del día. Además, la Administradora cuenta con 75 Oficinas de Atención Personalizada y cientos de módulos presenciales en todo el país, donde asesores previsionales brindan acompañamiento especializado sin costo.

La Administradora reiteró su llamado a utilizar exclusivamente sus canales oficiales para realizar cualquier trámite del SAR y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro indebido o fraude, recordando que todos los servicios relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro son gratuitos.