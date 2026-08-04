Constructoras en Puebla recurren a venta de maquinaria, por baja actividad: ACOEM

Puebla, Pue. La Asociación de Constructores Empresarios (ACOEM) Siglo XXI, informó que al menos 20 de sus 120 socios están recurriendo a la venta de maquinaria, por la baja actividad en los municipios en obra pública en lo que va del presente año.

José Alfredo Vega Herrera, presidente del organismo, manifestó la preocupación de los socios, quienes recurren a esa medida para no hacer despidos, pues hay personas que tienen más de 15 años laborando de forma continua.

Desconoció la razón de que se emitan pocas licitaciones de obras en los municipios conurbados a la capital poblana, ya que este último es el que sí tiene proyectos, sobre todo de pavimentación de calles.

En este tenor, dijo que no todos pueden participar en las obras de la ciudad, por lo cual optan por trabajar en los municipios vecinos que tienen presupuestos buenos para trabajar, ya que tienen un crecimiento urbano y comercial.

Consideró que el primer semestre no es como esperaban, lo cual sí trae impactos en lo económico y empleos, pero "los constructores en una situación difícil prefieren vender alguna maquinaria, aunque haya poco trabajo".

Obra privada

Comentó que algunos constructores hacen pequeños conjuntos de casas residenciales o de oficinas, así como ampliaciones de inmuebles, pero las inversiones son bajas.

Indicó que trabajar en obra pública es mejor, pero la participación cayó desde la pandemia, ya que antes era del 50% y en la actualidad, en los municipios, es al 30 por ciento.

Puntualizó que no están en números negros desde hace dos años, ya que hay pocas licitaciones, porque falta planeación en los municipios, cuyo problema no es el dinero.

Vega Herrera comentó que una maquinaria puede costar entre entre 200,000 y 250,000 pesos, cuya venta ayuda a paliar dos meses si no hay obras.

Consideró importante que los alcaldes de la zona conurbada trabajen en una planeación desde el primer año y no lleguen a aprender, pues se pierde tiempo valioso.

Indicó que los ayuntamientos en funciones quieren aprender hasta el segundo año, lo cual es un error de siempre, porque no se tiene personal con experiencia en el servicio público.