¿Cómo saber si un número de teléfono es fraude? Condusef lanza buscador de estafas

¿Cuántas de las llamadas que recibes diariamente son posibles fraudes? Para ponerle un freno a esta situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó una nueva herramienta digital. A partir de ahora, las personas pueden consultar y registrar números telefónicos vinculados a posibles intentos de estafa.

En este nuevo portal de la Condusef podrás:

Verificar si un número telefónico ya fue reportado por otros usuarios como sospechoso. Registrar los números desde los cuales hayas recibido llamadas o mensajes de texto (SMS) con intenciones de engaño.

De acuerdo con la institución, los fraudes telefónicos evolucionan de manera constante. Los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social para manipular las emociones de las personas, apelando al miedo, la urgencia o la incertidumbre.

"Para ello, suelen hacerse pasar por instituciones financieras, autoridades fiscales (como el SAT), comercios electrónicos o proveedores de servicios digitales. Utilizan avisos falsos sobre cargos no reconocidos, reembolsos, sanciones, bloqueos de cuentas o supuestos problemas con trámites y compras", advierte la Condusef.

Alerta por fraudes telefónicos en México: Las cifras en 2026

La necesidad de esta herramienta es urgente. Las estadísticas de la Condusef de enero a abril de 2026 revelan un panorama alarmante sobre el comportamiento de estos delitos:

Banca Múltiple: De las 27,862 reclamaciones totales recibidas por la Condusef, el 37.5% estuvo relacionado con un posible fraude . De este universo, la banca tradicional concentra el 54.7% de los casos.

De las 27,862 reclamaciones totales recibidas por la Condusef, el . De este universo, la banca tradicional concentra el de los casos. Sofipos (Sociedades Financieras Populares): Registraron 1,748 reclamaciones totales; de ellas, el 40.9% fueron por posible fraude (715 casos).

Registraron 1,748 reclamaciones totales; de ellas, el (715 casos). Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple): Reportaron 3,116 reclamaciones, con un 13.7% vinculado a fraudes.

Ante este escenario, la Condusef busca que los usuarios cuenten con información oportuna y en tiempo real para identificar señales de alerta antes de que su patrimonio se vea comprometido.

¿Qué hacer ante una llamada sospechosa? Guía de seguridad

Si recibes una llamada de un número desconocido o de tu supuesto banco pidiendo acciones urgentes, la Condusef recomienda nunca compartir datos personales, NIPs, contraseñas, claves de acceso ni códigos de verificación (OTP).

Para evitar caer en la trampa, ten en cuenta estas tres reglas de oro:

Los bancos jamás piden contraseñas: Ninguna institución financiera legítima te solicitará datos confidenciales por teléfono o mensaje. No hagas transferencias bajo presión: No realices depósitos ni movimientos bancarios siguiendo instrucciones de una llamada activa. Cuelga y verifica: Si tienes la más mínima duda, cuelga inmediatamente y comunícate tú mismo a los canales oficiales o líneas de atención de tu banco.

Con esta nueva plataforma, la Condusef apuesta por la denuncia ciudadana para nutrir una base de datos colectiva que sirva de escudo contra la delincuencia financiera en el país.

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