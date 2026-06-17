Fraude en compras legítimas emerge como reto para el procesamiento de pagos digitales

El crecimiento del comercio digital está modificando los desafíos que enfrentan las empresas al procesar pagos. Más allá de los intentos tradicionales de fraude mediante tarjetas o robo de credenciales, los comercios comienzan a enfrentar un aumento de disputas y abusos realizados por consumidores que inicialmente completan transacciones legítimas.

De acuerdo con el Reporte de Fraude 2026 de la firma de procesamiento de pagos, Adyen, el denominado “fraude amigable” o “fraude de primera parte” fue identificado por 44% de las empresas como una de las formas de abuso más frecuentes.

Este tipo de práctica ocurre cuando un consumidor realiza una compra válida y posteriormente disputa el cargo de manera indebida para obtener un reembolso, aún recibiendo y conservando el producto o servicio.

El estudio señala que esta tendencia añade presión sobre los sistemas de pagos y los procesos de gestión de contracargos, en un entorno donde el comercio electrónico y las transacciones digitales continúan expandiéndose.

Según el reporte, las cuentas falsas y el abuso de identidad fueron señalados por 42% de las empresas como una de las amenazas más comunes, mientras que el abuso de promociones y políticas comerciales fue mencionado por 40% de las organizaciones consultadas.

El informe advierte que uno de los principales retos es reducir los rechazos erróneos de transacciones legítimas durante el proceso de pago. De acuerdo con datos de la plataforma de Adyen, los controles estáticos de prevención de fraude pueden bloquear hasta 10% de los consumidores legítimos durante una compra.

“El fraude moderno ya no se limita a comprometer pagos; ahora también afecta promociones, devoluciones, billeteras digitales, cuentas de invitado y sistemas automatizados. A medida que el comercio digital continúa evolucionando, las empresas necesitan ir más allá de los controles estáticos y adoptar enfoques más dinámicos que permitan identificar abusos sin generar fricción para los consumidores legítimos”, señaló Anna Aguilar, vicepresidenta comercial de Adyen México.

El desafío ocurre en paralelo a una mayor adopción de servicios financieros digitales en México. Datos citados en el reporte indican que 47% de los usuarios de Internet realiza compras en línea y 41% efectúa operaciones bancarias o transferencias digitales.

El reporte también muestra que una proporción relativamente pequeña de usuarios concentra gran parte de las pérdidas asociadas al fraude. Apenas 3% de las identidades representa 50% del valor total de los reembolsos, mientras que 5% de los perfiles genera 41% de los incidentes de fraude y 58% del valor económico relacionado con estas pérdidas.

En este contexto, cerca de 70% de las empresas encuestadas considera que el fraude y distintas formas de abuso podrían limitar el crecimiento de sus ingresos en los próximos años.

IA amplía los desafíos

Por otra parte, la tendencia coincide con una mayor adopción de herramientas de Inteligencia Artificial entre los consumidores mexicanos. Según datos del “Retail Report 2026” de Adyen, el uso de asistentes de IA en México pasó de 15 a 42% en comparación con el año previo.

El estudio identifica además nuevos riesgos asociados al crecimiento del comercio agéntico, un modelo en el que asistentes impulsados por IA pueden realizar compras de manera autónoma en nombre de los consumidores.

Entre las principales preocupaciones para las empresas figuran la validación de que un agente de IA cuenta con autorización para ejecutar una compra, evitar la extracción automatizada de inventarios y diferenciar entre automatización legítima y actividades abusivas.