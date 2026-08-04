Tras poca actividad, CMIC reporta reactivación de la industria de la construcción de Querétaro

Querétaro, Qro. Luego de la poca actividad que tuvo la industria de la construcción en el primer semestre del año, a partir de julio se reactivaron proyectos de obra pública, explicó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro, Álvaro Ugalde Chaparro.

Los constructores locales tienen una perspectiva positiva en esta segunda mitad del año, debido a que están en curso proyectos de obra en el ámbito municipal, estatal y federal.

De acuerdo con el dirigente, el sector ha comenzado a tener una mayor participación en obras estatales, de instancias como la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Sduop), en el ámbito federal con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Tuvimos un primer semestre de 2026 con muy poca actividad en la construcción, tuvimos muy pocas licitaciones tanto de participación estatal como de recursos federales por parte de la SICT. A partir de julio, del inicio del segundo semestre de 2026, ya tuvimos mayor actividad en participación de licitaciones por parte del estado, ya hay más publicaciones por parte de la CEI y de la Sduop; también ya hay una inversión considerable de la SICT, por parte federal, para el mantenimiento y mejora de las carreteras aquí del estado”, declaró.

Todavía esperan licitaciones de la Sduop por casi 850 millones de pesos, lo que generará actividad en la industria; aunado a proyectos de los municipios de Querétaro y El Marqués que podrían licitar casi 800 millones de pesos en este segundo semestre. También, prevén que la SICT ejerza 500 millones de pesos en carreteras alimentadoras, sumado a inversiones en escuelas de nivel medio superior.

“Lo cual nos genera ya tranquilidad y certidumbre para este cierre del 2026 que ha sido para el sector de la construcción un inicio muy quieto y que los propios números ante el IMSS y ante el Inegi así lo mostraban, pero bueno, tenemos aquí un repunte a partir de este segundo semestre y estamos ya participando en esta actividad”, pronunció.

Con los planes de obra para esta última fase del año, la representación de CMIC confía en que 2026 pueda ser un año de crecimiento para la industria.

“Empieza a haber repunte, incremento. Hay alrededor de 65 obras, entre proceso de licitación, ya con fallo y ya en ejecución, (con) esto invariablemente empieza a haber números positivos y números buenos. Tan solo el viernes pasado hubo alrededor de 14 publicaciones de licitación a nivel estatal y empiezan a ser buenos números y números alentadores para el sector de la construcción, con la fe y con la intención de que así sigan estos meses venideros y sea un repunte para este 2026”, expresó.

Ante la mejoría que reporta la industria en el arranque del segundo semestre, el presidente de CMIC mencionó que incluso han logrado un crecimiento de 2 a 3% en el empleo, en línea con las licitaciones a las que han accedido las constructoras.