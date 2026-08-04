Población ocupada en servicios profesionales creció 5% en Querétaro

Querétaro, Qro. Al primer trimestre del 2026, 124,810 personas ocupadas brindaban servicios profesionales, financieros y corporativos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este segmento creció 5.2% en el último año. Y representan a 10.4% de la población ocupada a nivel estatal.

En este contexto, uno de los grandes retos que enfrenta el sector es construir una trayectoria independiente, pues se estima que en el país apenas 8% se desempeña por cuenta propia, declaró la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), Mayela Portos Hernández.

Durante la entrega de reconocimientos al Profesionista del Año 2025, destacó que la mayoría de los especialistas dependen de un empleo.

“Ejercer una profesión en México no siempre es sencillo. De acuerdo con los datos del Observatorio Laboral, más de 85% de los profesionistas ocupados en México trabajan como empleados, mientras que apenas alrededor de 8% ejerce una profesión por cuenta propia, esto refleja el enorme reto que representa construir una trayectoria profesional independiente”, pronunció.

Una de las labores del sector, dijo, es aportar su experiencia en las decisiones de políticas públicas y privadas.

“Hoy los profesionistas no solamente ejercemos una carrera, abrimos despachos, consultorios y empresas, generamos empleos, asesoramos industrias, acompañamos decisiones públicas y privadas”, expresó.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Beatriz Hernández Rojas, mencionó que existe una relación directa entre el nivel de preparación de los profesionistas y la confianza que tienen los inversionistas en el estado.

“El conocimiento es uno de los activos más valiosos del desarrollo, por ello, fortalecer a nuestros colegios de profesionistas es también fortalecer la capacidad de Querétaro para atraer inversión, generar innovación, incrementar la productividad y consolidarnos como uno de los estados más competitivos del país”, apuntó.

El presidente de la Mesa Directiva del Consejo de Tasadores del Estado de Querétaro, Alejandro Guillermo de los Cobos de León, añadió que en el estado hay alrededor de 800 profesiones inscritas ante la Dirección de Profesiones del estado.

Durante su intervención, el gobernador Maurico Kuri González destacó la contribución de los especialistas al desarrollo del estado.

En este sentido, a través del galardón al Profesionista del Año 2025 se reconoció la trayectoria de 17 especialistas en contaduría y finanzas, derecho, fiscalización, tasación y valuación, salud, odontología, enfermería, medicina veterinaria, ingenierías en informática y arquitectura.