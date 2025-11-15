¿Cuáles son los factores más importantes al comprar en línea?

Las compras en línea han ganado terreno en México; cada vez más personas optan por utilizar las aplicaciones digitales para comprar productos y servicios.

Entre las principales cuestiones que revisan los mexicanos cuando realizan sus compras en línea están el precio y la disponibilidad de los productos; 9 de cada 10 consideran que estos son factores importantes al realizar la compra en línea.

De acuerdo con el estudio Future Shopper 2025 de Agencia VML, otros factores que determinan de manera importante en el consumo en línea son la facilidad para encontrar el producto, que se cuente con una descripción precisa del producto y que los tiempos o métodos de entrega sean convenientes para el consumidor.