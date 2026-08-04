Aeroméxico sube a la NFL en México a un avión; anuncian alianza

Patrocinio aéreo de alto nivel. Aeroméxico anunció este martes que será patrocinador de la NFL en México (con exclusividad en la categoría de aerolínea en el país) durante tres temporadas. El acuerdo incluye la decoración del fuselaje de un avión.

Los objetivos a seguir son: conectar con una comunidad estimada de 40 millones de aficionados al fútbol americano en México, fortalecer la propuesta de valor de Aeroméxico Rewards y aprovechar su conectividad directa a ciudades donde juegan 21 de los 32 equipos de la liga (entre ellas: Dallas-Fort Worth, Miami y Boston/Nueva Inglaterra, vinculados con los equipos Dallas Cowboys, Miami Dolphins y New England Patriots)

“En Aeroméxico estamos convencidos de que la experiencia de viajar puede conectar a nuestros clientes con aquello que más les apasiona. Convertirnos en la aerolínea oficial nos permite crear momentos memorables para viajeros, socios Aeroméxico Rewards y aficionados. Esta alianza representa una nueva forma de estar cerca de nuestros clientes, dentro y fuera del avión”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de la firma, Andrés Castañeda.

Como parte de la alianza se desarrollará un programa de experiencias y beneficios que contempla acceso a partidos de temporada regular, accesos exclusivos a juegos internacionales, Super Bowl y el NFL Mexico City Game, además de activaciones para socios Aeroméxico Rewards, clientes corporativos y aficionados de la NFL en México.

A través de Aeroméxico Rewards, algunas de estas experiencias podrán estar disponibles mediante la redención de puntos, acercando a los socios del programa a momentos únicos alrededor de la NFL.

Durante el anunció (que contó con la presencia de Emmitt Smith, leyenda de la NFL, quien acompañó la presentación del Trofeo Vince Lombardi como parte de la celebración de la alianza), el director general de NFL México, Arturo Olivé, destacó que la llegada de Aeroméxico como la primera aerolínea patrocinadora oficial de la NFL en México marca un momento muy importante para nuestra organización.

“Compartimos la visión de conectar a las personas a través de experiencias extraordinarias y estamos convencidos de que esta alianza fortalecerá el vínculo que tenemos con los millones de aficionados en el país, justo cuando iniciamos la temporada 2026 y nos preparamos para quitar la pausa y continuar con la realización de los juegos de la NFL en la Ciudad de México. Estamos muy orgullosos de construir este nuevo capítulo junto a un socio tan relevante para NFL México, como Aeroméxico”, agregó.

(Con información de Alejandro de la Rosa.)