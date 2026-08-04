EU asegura haber ayudado a más de 1,000 buques a pasar el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos aseguró haber ayudado a más de un millar de buques a pasar por el estrecho de Ormuz "a pesar de la agresión iraní injustificada", un esfuerzo que continúa a la par que un bloqueo naval contra puertos y costas de Irán en el marco del cual las fuerzas estadounidenses afirman haber desviado 45 buques mercantes, inmovilizado dos y abordado otros dos "para garantizar el cumplimiento" de las embarcaciones con el operativo, mientras la diplomacia no da solución al conflicto por el momento.

"En los últimos tres meses, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 1,000 buques a transitar con éxito por el estrecho a pesar de la agresión iraní injustificada, y estos tránsitos continúan hoy", aseguró el Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos en un mensaje en redes.

En el mismo, afirmó que "la ruta sur a través del Estrecho de Ormuz permanece libre y abierta para todos los buques mercantes que deseen transitar por esta vía marítima internacional", pese a las múltiples explosiones e incendios en buques registrados en la zona en las últimas semanas, mientras Teherán rechaza que exista un paso seguro por "rutas paralelas" al margen de su control.

Simultáneamente, las Fuerzas Armadas norteamericanas han emprendido un bloqueo naval contra la República Islámica. Durante esta operación, el CENTCOM ha cifrado en 45 los buques mercantes desviados, que se suman a otros dos inmovilizados y un par más abordados para, como los anteriores, "garantizar el cumplimiento del bloqueo", según ha manifestado el órgano castrense en una publicación previa en redes.

Mientras, en el plano diplomático, la Administración de Donald Trump expresó confianza en alcanzar un acuerdo esta misma semana, si bien Irán se ha limitado a describir como "positivas" sus conversaciones con las autoridades de Omán —país situado al otro lado del estrecho de Ormuz— sobre la gestión del tránsito por el estratégico paso.