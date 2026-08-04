Reinicio de exportaciones de ganado a Estados Unidos elevará precio de la carne, advierte CNA

Guadalajara, Jal. La reapertura gradual de la frontera de Estados Unidos para la exportación de ganado mexicano permitirá aliviar la sobreoferta de carne en el mercado nacional y favorecerá la recuperación de los precios que reciben los productores, comentó a El Economista, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons.

Añadió que el cierre de la frontera provocó pérdidas superiores a los 2,000 millones de dólares en exportaciones; sin embargo, precisó, el mayor impacto lo absorbieron los ganaderos del país, debido a la caída en los precios ocasionada por la permanencia del ganado en el mercado interno.

"Se exportaban aproximadamente 5,000 cabezas por día, más de 2,000 millones de dólares en exportaciones perdimos en el último año, pero eso es la mitad de la ecuación, porque esta carne se quedó en México", subrayó el presidente del CNA.

"Deben de recuperarse los precios para que los ganaderos empiecen a ganar dinero porque los exportadores dejaron de exportar 2,000 millones de dólares pero es prácticamente tres veces más el costo para los ganaderos mexicanos que también vieron los precios afectados", enfatizó.

Esteve Recolons explicó que la presión sobre los precios también se intensificó por las importaciones de carne provenientes de Brasil, así como por el ingreso de productos a través de la frontera sur.

"Al menos, ese tapón que teníamos en el norte desaparece; por lo tanto, deben recuperarse los precios", afirmó.

La reapertura comenzará de manera gradual durante agosto mediante la habilitación de estaciones cuarentenarias para reanudar las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos.

Jalisco contribuye

Por su parte, el director general de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), Armando César López, señaló que las autoridades estadounidenses realizaron evaluaciones sanitarias en la entidad con resultados favorables lo que contribuye, dijo, al proceso de reapertura.

"Estamos confiados de que estamos haciendo un buen trabajo y que abonamos, de alguna manera, a las decisiones de Estados Unidos de volver a abrir las puertas al ganado mexicano", señaló.

Crece gusano barrenador

No obstante, Jalisco registra un aumento en casos de gusano barrenador, un alza que las autoridades locales califican como esperada debido al avance natural de la plaga.

López Amador explicó que la mayor incidencia se concentra en la región Costa, donde las condiciones de humedad y calor favorecen la reproducción de la mosca transmisora, la cual deposita sus larvas en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

De acuerdo con el reporte epidemiológico estatal, Jalisco acumula 944 casos desde la detección del primer contagio, de los cuales 47 permanecen activos y son atendidos por personal especializado.

La afectación se ha registrado en 83 municipios, aunque la zona norte del estado continúa libre de casos, por lo que concentra los esfuerzos preventivos para retrasar la llegada de la plaga.

Los bovinos representan la especie más afectada, con 802 de los 944 casos acumulados, y seis de cada diez contagios se han presentado en los ombligos de becerros recién nacidos. En segundo lugar se ubican los perros, con 68 casos, seguidos por equinos, con 28, y porcinos, con 24.

Como parte de la estrategia nacional de contención, ya comenzó la liberación piloto de moscas estériles, un método de control biológico que busca reducir la población del insecto transmisor. Jalisco forma parte de la estrategia de liberación y además opera como centro regional de coordinación sanitaria para Colima, Nayarit, Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas, detalló el titular de ASICA.