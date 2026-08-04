ASPA pide a la STPS regular contratación de tripulaciones e incluir al gremio en revisión del T-MEC

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) solicitó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, la intervención de la autoridad para regular la contratación de tripulaciones extranjeras en aerolíneas que operan en el país, así como la inclusión de la representación laboral en los trabajos correspondientes a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante la Asamblea General Conmemorativa de la organización gremial, el secretario general de ASPA, Jesús Ortiz, expuso ante el titular de la dependencia laboral que la postura del gremio no surge del rechazo hacia pilotos de otros países, sino de un principio en el que "el crecimiento de la aviación nacional debe generar oportunidades para los pilotos mexicanos".

El dirigente planteó la conveniencia de avanzar hacia "una política aeronáutica de largo plazo, con instituciones sólidas, autoridades técnicamente capaces, reglas claras y decisiones que no respondan únicamente a la urgencia de una empresa o coyuntura determinada".

En el ámbito internacional, la organización solicitó a las autoridades económicas que los trabajadores participen "de manera directa y permanente en las decisiones que definirán el futuro de la región" en el contexto de la revisión del T-MEC.

Respecto al crecimiento del gremio y la incorporación de la tripulación de Mas de Carga, el secretario general afirmó que "la defensa de los trabajadores y el crecimiento de las empresas no son objetivos contrarios cuando existe diálogo, respeto, certeza y una visión de largo plazo". Asimismo, enfatizó que "cuando un piloto encuentra respaldo en otro piloto, nuestra Asociación cumple con su razón más profunda de existir".

Cabe destacar que ASPA cuenta con una afiliación cercana a 5,700 pilotos y mantiene la titularidad de los contratos colectivos de trabajo en las empresas Aeroméxico, Connect y Mas de Carga.