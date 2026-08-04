S&P ratifica fortaleza financiera de Guanajuato

Guanajuato mantuvo la calificación “mxAAA” otorgada por S&P Global Ratings en escala nacional, la evaluación más alta posible, además de un perfil crediticio individual de “bbb+”, un nivel superior a la calificación soberana de México.

De acuerdo con información estatal, estos resultados se sustentan en factores como una gestión financiera responsable, respaldada por políticas fiscales disciplinadas, manejo prudente de reservas y un uso moderado de financiamientos, así como una sólida posición de liquidez, finanzas sanas y endeudamiento moderado.

Otros elementos que respaldan esta posición son la sostenibilidad pensionaria, con una de las suficiencias actuariales más elevadas del país y una proyección hasta el 2065, además de la eficiencia recaudatoria mediante procesos de digitalización.

La entidad también resaltó la fortaleza y el dinamismo económico del estado, impulsado por su base manufacturera y exportadora.

El gobierno estatal destacó que Guanajuato se mantiene como la quinta economía entre los estados de México y cuenta con iniciativas estratégicas de infraestructura orientadas a fortalecer su competitividad regional a largo plazo.