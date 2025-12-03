¿Qué es la Cédula Digital de Salud y cómo tramitarla?

¿Has escuchado hablar de la Cédula Digital de Salud (CDS)? Se trata de una aplicación mediante la cual trabajadores, pensionados y beneficiarios mayores de 18 años registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden acceder a información personal relacionada con su atención médica, con el objetivo de llevar un seguimiento y cuidado puntual de su salud.

Con esta tecnología, los derechohabientes pueden consultar su expediente de los últimos 36 meses en los tres niveles de atención del IMSS: Unidades de Medicina Familiar, Hospitales y Unidades Médicas de Alta Especialidad del servicio de consulta externa.

Al cierre de 2024, el IMSS registró 77.43 millones de derechohabientes, que incluye a los titulares (personas aseguradas, pensionadas y aseguradas no vigentes con conservación de derechos) y familiares (personas adscritas y no adscritas, pero con derechos), según el reporte oficial del Instituto.

¿Qué puedo consultar en la Cédula Digital de Salud?

Medicamentos recetados . Con datos como presentación, frecuencia de la toma y por cuántos días.

. Con datos como presentación, frecuencia de la toma y por cuántos días. Incapacidades . Con tipo de incapacidad, días otorgados, así como fecha de inicio y de final.

. Con tipo de incapacidad, días otorgados, así como fecha de inicio y de final. Resultados de exámenes de laboratorio . Con los valores de referencia para saber si se está dentro, por encima o por debajo de ellos.

. Con los valores de referencia para saber si se está dentro, por encima o por debajo de ellos. Signos vitales . Como frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, tensión arterial y temperatura.

. Como frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, tensión arterial y temperatura. Somatometría . Con valores del peso, talla e Índice de Masa Corporal.

. Con valores del peso, talla e Índice de Masa Corporal. Recomendaciones. Consejos para lograr una buena salud.

¿Cómo puedo acceder a la Cédula Digital de Salud?

Para proteger la información que muestra la CDS, es necesario hacer un proceso de enrolamiento, es decir, que el derechohabiente valide que efectivamente es el dueño de sus datos. Así se blinda y evita el robo de información y se asegura que solo el dueño de los datos pueda acceder a ella, señala el IMSS.

Ésta es la forma de llevar la CDS en tu celular

Descarga la versión más reciente de la aplicación del IMSS Digital y acepta todos los permisos que te solicite la aplicación.

Presiona el botón Cédula Digital de Salud.

Ingresa tu CURP y tu correo electrónico.

Si es la primera vez que ingresas a este apartado, es necesario llevar a cabo un proceso para evitar el robo de datos.

Abajo de tu CURP escribe tu número de celular y presiona el botón siguiente.

Aparece el aviso de privacidad que indica qué datos se necesitan y para qué.

que indica qué datos se necesitan y para qué. Lee la información y acepta.

Escribe tu número de validación (seis dígitos) que recibirás vía SMS.

(seis dígitos) que recibirás vía SMS. Presiona el botón verificar.

Captura tu identificación para votar vigente por ambos lados.

vigente por ambos lados. Valida que los datos sean correctos.

Toma tu selfie.

Listo. Tu información fue validada.

Salud, un reto

México enfrenta uno de los mayores desafíos en materia de salud dentro de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que, de acuerdo con el informe Health at a Glance 2025, el país mantiene una esperanza de vida 5.6 años por debajo del promedio del organismo y registra niveles elevados de mortalidad prevenible y tratable, lo que refleja fallas persistentes en acceso, calidad y cobertura de los servicios médicos.

El reporte señala que la esperanza de vida en México se ubicó en 75.5 años, mientras que el promedio de la OCDE alcanzó 81.1 años. Este diferencial de más de cinco años evidencia un rezago estructural influido por enfermedades crónicas, acceso limitado a servicios oportunos y desigualdades regionales.

En cuanto a causas de muerte, la OCDE destaca que México registró 243 muertes prevenibles por cada 100 mil habitantes, cifra considerablemente más alta que el promedio del organismo (145).

Pese a este escenario, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que el gasto en salud se sigue quedando corto para las necesidades existentes.

Para 2026, detalló, tendría un aumento real de 5.9% respecto a 2025. Sin embargo, implica un recorte de 4.7 % respecto al monto ejercido en 2024; en total alcanzaría 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), lejos de la cifra de 6 % sugerida a nivel internacional.

Además, aunque para 2026 se propone un aumento real para el sector salud, este no alcanza a compensar la reducción de 12% que se aplicó para 2025.

El CIEP destacó que la población se ha visto en la necesidad de gastar más por su cuenta para atender sus necesidades médicas. Entre 2022 y 2024, el desembolso de bolsillo en salud en México aumentó 7.9% en términos reales y alcanzó un promedio de 6,421 pesos anual por hogar.

"Un elevado gasto de bolsillo en salud se asocia con un menor uso del sistema público de salud e indirectamente una menor inversión pública. A nivel internacional se sugiere que el gasto de bolsillo se reduzca con la finalidad de evitar que los hogares caigan en lo que se conoce como gasto catastrófico o en gasto empobrecedor", expuso en un reporte.

Escribe tus dudas a fernando.franco@eleconomista.mx