Jóvenes en crisis: el suicidio impacta con más fuerza a personas de 18 a 30 años

Desesperanza y problemas familiares son considerados los principales detonantes que llevan a miles de personas en México a pensar en quitarse la vida, reveló Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México al afirmar que son las personas de entre 18 y 30 años a quienes más impactan estas situaciones.

En el marco del Día Internacional de los Supervivientes de la Muerte por Suicidio (22 de noviembre), la institución presentó los resultados de su reporte “DiSí a la Vida”.

El análisis detalló que entre enero de 2019 y octubre de 2025, se brindó apoyo a 38,177 personas en situación de riesgo, mientras que tan solo en los primeros diez meses de 2025 los reportes crecieron 1% respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Quiénes piensan más en el suicidio?

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, el perfil más frecuente de quienes solicitan ayuda son personas de 18 a 30 años (46%) y, por ocupación, estudiantes (45%), seguidos de personas empleadas (37%).

“Cada persona que busca ayuda está dando un paso valiente hacia la vida. Nuestro compromiso es acompañarla para que la esperanza vuelva a tener un lugar en su historia. Estamos aquí para escuchar, contener y caminar con quienes atraviesan sus momentos más difíciles”, afirmó Clara Luz Álvarez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano.

Desesperanza en mujeres

Al respecto, María Elena Esparza, Consejera en Género del Consejo Ciudadano, agregó que “la desesperanza en mujeres, niñas y adolescentes no es pasajera, sino una crisis psicológica documentada donde la falta de futuro las lleva a ver el suicidio como única salida. Esta condición es alimentada por la violencia sistémica y las desigualdades estructurales que las hacen más vulnerables”.

Destacó que del total de reportes, 67% correspondió a mujeres y 25% a menores de edad, lo que subraya la vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes en entornos escolares, familiares o comunitarios.

Factores que detonan los pensamientos suicidas

El Consejo detectó que los principales motivos que detonaron las crisis suicidas fueron:

Desesperanza (13.2%)

Problemas familiares (11.8%)

Problemas de pareja (11.8%)

Dificultad para expresar emociones (10.7%)

Violencia familiar (7.3%).

Al respecto al estado emocional y conductual, el 66% de los casos se ubicó en etapa de ideación suicida. En los reportes donde hubo intento, el 90% ocurrió dentro del hogar, y los medios más empleados fueron la ingesta de pastillas (41%), autolesiones (18%) y cortes en las venas (14%).

Las entidades estatales en donde se han detectado más tendencias al suicidio

Aunque el 39% corresponde a la Ciudad de México, con mayor incidencia en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, el 56% de los reportes provinieron de otras entidades del país, principalmente Estado de México, Jalisco y Veracruz.

Acciones contra el suicidio

El Consejo Ciudadano ofrece atención continua a través de la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza. Asimismo, el Consejo lleva la concientización a todos los niveles educativos (primarias, secundarias y universidades) mediante pláticas de sensibilización y la distribución de "Suicidiómetros".

Esta labor se complementa con la participación en la Campaña Nacional para la Prevención del Suicidio “Dale Color a tu Vida” y la presencia informativa en diversas estaciones del Metro, en alianza con la iniciativa "Salvemos Vidas".

De igual manera, el Consejo Ciudadano ofrece los servicios de DiSí a la Vida, Línea de Seguridad y Chat de Confianza que están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, de manera gratuita y confidencial en el 55 5533 5533.