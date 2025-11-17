Vacuna actualizada contra Covid-19 no puede venderse en sector privado por falta de documentación de Pfizer: Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aclaró que aún no ha liberado los lotes de la vacuna actualizada contra Covid-19 de Pfizer, debido a la falta de documentación necesaria para autorizar su venta en el sector privado.

“Respecto de las versiones que señalan que esta autoridad no ha otorgado la liberación ordinaria para la comercialización en el sector privado, se aclara que Cofepris no ha recibido la documentación necesaria para iniciar el trámite de autorización para dicha comercialización”, dijo la autoridad sanitaria en un comunicado este lunes.

Añadió que, tras una reunión virtual extraordinaria celebrada el viernes 14 de noviembre con representantes de Pfizer, la farmacéutica se comprometió a entregar la documentación completa este martes 18 de noviembre.

En la reunión, la autoridad regulatoria ofreció orientación a la empresa sobre los pasos a seguir para solicitar el permiso correspondiente.

Ese mismo día extendió, de manera extraordinaria, el horario de recepción de documentos para agilizar el proceso. Por su parte, Pfizer entregó una parte de los documentos requeridos.

La Cofepris recordó que desde el 7 de diciembre de 2023 otorgó el registro sanitario a la vacuna de ARNm contra Covid-19 con la denominación Comirnaty, desarrollada por la farmacéutica Pfizer. Este registro tiene vigencia hasta el 7 de diciembre de 2028.

Mientras que el 19 de agosto de pasado, autorizó la actualización de la vacuna contra la nueva cepa LP.8.1, que será aplicada para la temporada 2025–2026.

Con ello, México se ubicó entre los primeros países en otorgar el registro a este biológico con la nueva cepa, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Cofepris reiteró su disposición para avanzar con el trámite en cuanto la Pfizer entregue la documentación requerida por la normativa vigente.

Hace unos días, la farmacéutica informó que la versión actualizada de la vacuna contra Covid-19 aún no puede adquirirse en el sector privado —como farmacias, hospitales y centros autorizados de vacunación— porque la Cofepris todavía no autorizaba la liberación de los lotes.

“En el ámbito privado, la liberación de los lotes de vacuna para Covid-19, por parte de las autoridades regulatorias aún se encuentra en proceso”, informó en una nota.

La farmacéutica indicó que mantiene comunicación continua y colaboración estrecha con Cofepris para avanzar en la autorización y permitir que la vacuna esté disponible “a la brevedad” en puntos de venta privados.

También destacó que el biológico contra la variante LP.8.1 ya se aplica de forma gratuita en el sector público, desde la segunda semana de octubre.