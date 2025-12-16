Brecha de género en recursos de Afores es de 26%; “mujeres gozan de menor seguridad financiera”: Consar

La brecha de género en el total de recursos administrados entre hombres y mujeres en las Afores es del 26%, mientras que en el número de cuentas es del 13%, destacó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Ello quiere decir que en las Afores hay 13% más cuentas de ahorro para el retiro de hombres que de mujeres, además de que las cuentas de los hombres tienen 26% más dinero que las de las mujeres.

A través del documento “El Género en el SAR”, la Consar explicó que la brecha de género se define como las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres, que se evidencian en diferencias salariales, una distribución inequitativa de recursos y oportunidades, entre otras problemáticas.

“Esta problemática se extiende al ámbito del ahorro para el retiro, resultando en una brecha de género en las pensiones. Este es un problema generalizado que implica que las mujeres, en promedio, gozan de una seguridad financiera significativamente inferior a la de los hombres durante su vejez”, destacó la Consar.

Asimismo, la Comisión explicó que dado que las mujeres tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres, en promedio, su periodo de jubilación es más prolongado.

“Por consiguiente, un patrimonio de pensiones reducido se traduce en un riesgo más elevado de pobreza durante la vejez”, agregó.

La Consar destacó que visibilizar y medir las brechas es “el primer paso indispensable para impulsar la equidad”.