Ante mayor esperanza de vida, el reto es ver cómo fondear pensiones para próximos años: Expertos

Ante una mayor esperanza de vida que hay ahora en el país, el reto es ver cómo fondear las pensiones de la población en los próximos años, coincidieron expertos.

En el 11 Encuentro de Educación Financiera Banamex, celebrado este jueves y cuya temática se centró en esta ocasión en los fondos de ahorro para el retiro, Héctor Santana, titular de la unidad de seguros, pensiones y seguridad social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que es uno de los grandes desafíos.

“Ese es el gran desafío, cómo fondeamos las pensiones, cómo garantizamos que la gente que llega a la etapa del retiro, tenga la calidad de vida que aspiramos”, dijo.

Y es que expuso que el esquema que se tiene hoy en México (pese a los avances que ha habido), se construyó bajo un supuesto que hoy no es vigente.

“Es un tema fundamental que nos preocupa, que implica el desafío de que el Estado mexicano tiene que optar entre alternativas de asignación de recursos, podría ser público, privado, de impuestos, del ahorro individual, pero son los recursos de que dispone una sociedad”, señaló.

Agregó: ¿Qué tenemos qué hacer? Ir corrigiendo regímenes de inversión. Tenemos que generar esos recursos para que la gente que ya sirvió al país, pues se ganó un derecho de vivir con dignidad y tener un ingreso razonable”.

El funcionario resaltó, no obstante, los avances que ha habido en este tema durante los últimos años, pero ahora, dijo, hay que ver hacia los próximos 25 o 30.

“Tenemos que prepararnos porque el país va a ser distinto y construir esas herramientas (...) y no tenemos porque estarle peleando recursos ni a la educación ni a la salud ni a otras áreas muy relevantes para la vida nacional”, refirió.

Mayor longevidad hacia el 2040

Manuel Romo, director general de Banamex, puntualizó que para los mexicanos la esperanza de vida actual está cerca de los 75 años, y para el 2040, se calcula que la longevidad de los mexicanos alcance los 80 años.

Esto sugiere, apuntó, que aquellos mexicanos nacidos en 1975, llegarán a la edad de retiro con, al menos, 15 años de vida por delante.

“Pensar entonces en el retiro, significa tomar decisiones responsables que aseguren independencia, bienestar y calidad de vida en la etapa en la que dejamos de trabajar de manera activa”, dijo.

Resaltó que en el país, la relevancia del tema ha sido reconocida por todos los actores, en particular por el Gobierno de México, que ha tomado importantes decisiones estructurales para impulsar el ahorro en el sistema financiero, como la de incrementar las aportaciones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) con el apoyo del sector privado.

Banamex administra una de las Afores más importantes del país. De acuerdo con Romo, la institución tiene la confianza de más de 8.5 millones de mexicanos, de los que resguarda e invierte más de 1.1 billones de pesos, cerca de 20% del sistema.

Buen comportamiento en los últimos años

Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), destacó el buen comportamiento que ha tenido el sector en los últimos años, con crecimientos de doble dígito, además de los avances que ha habido con las reformas del 2020 y 2022, y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Explicó que hoy existen 70 millones de cuentas administradas por las Afores, con un ahorro acumulado de más de 7.5 billones de pesos, que representan alrededor del 22% del Producto Interno Bruto (PIB).

Luis Kuri, director general de Afore Banamex, mencionó por su parte que hoy las afores son los inversionistas institucionales más grandes del país, además de que el portafolio para invertir los recursos de los trabajadores, se ha ampliado.

“Estamos convencidos de que somos un jugador muy importante y muy relevante, y así lo vamos a hacer hacia el futuro en el Plan México”, expuso.

En tanto María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, afirmó que otro reto en materia de ahorro para el retiro, es cerrar la brecha de género, dado que sólo el alrededor del 35% de las mujeres tienen una cuenta de este tipo, contra más del 50% de los hombres.