La dieta de Salud Planetaria y el informe EAT Lancet

El crecimiento de la población humana lleva una curva imparable. Hoy somos más de 8,000 millones y hay proyecciones de que para el año 2050 llegaremos a 10,000 millones de personas. El punto es que la extensión territorial aprovechable de nuestro planeta Tierra tiene sus límites y las necesidades alimenticias de la humanidad ya no son sostenibles.

Hoy es claro que nuestro consumo alimentario está principalmente degradando el medio ambiente y ha derivado en un agotamiento del planeta; es urgente transformar los sistemas de alimentación actuales.

Hace unos días se presentó en la Academia Nacional de Medicina, que preside Raul Carrillo Esper, el informe EAT Lancet 2025: hacia sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos. El objetivo fue reflexionar precisamente sobre la urgencia de dicha transformación y cómo concretarla.

La propuesta principal es la dieta de salud planetaria, diseñada para alimentar a una población mundial creciente sin sobrepasar los límites naturales de la Tierra. Esta dieta propone duplicar el consumo de frutas, verduras, frutos secos, legumbres y leguminosas (lo cual implica contar con suficientes insumos), y reducir a la mitad el consumo de carne roja y azúcar, del cual hemos abusado siendo dañino en muchos sentidos. Se estima que la adopción de esta dieta podría no sólo reducir la presión al planeta, sino además prevenir hasta 15 millones de muertes prematuras de adultos al año.

En el acto inaugural del evento de la ANM estuvieron el secretario de Salud, David Kershenobich, y el de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, quienes coincidieron en que a México le toca participar activamente en esta transición pero además, un reto previo, trabajar en combatir la inseguridad alimentaria (hambre, desnutrición y sobrepeso y obesidad); mencionaron en este sentido como avances: el etiquetado, el impuesto a bebidas azucaradas y las medidas de control de alimentos procesados en escuelas.

Quienes expusieron aterrizando los informes EAT Lancet de 2019 y 2025 al contexto de México y América Latina fueron: Juan Rivera Dommarco (ex titular del INSP), Mario Herrero y Fabrice DeClerk, a lo largo de 3 páneles con diversos especialistas. Se enfatizó que la transformación del sistema alimentario no se trata solo de la dieta, sino de un paquete de acciones que incluyen la modificación de lo que comemos, el aumento de la productividad y la reducción del 40% de los desechos alimentarios a nivel mundial. Ninguno de estos componentes es suficiente por sí solo; es necesario implementar los tres simultáneamente. Modelos muestran que con este enfoque combinado, se podría reducir el uso de la tierra en un 7% y las emisiones en un 20%.

Se plantea la necesidad de reducir la carne de rumiante en un 37% y los lácteos en un 22% a nivel mundial. Aunque el panorama es desafiante, existen soluciones alcanzables, como reorientar subsidios, mejores incentivos alineados con la producción sostenible, y la educación. Se resalta que el cambio más difícil será el de los patrones alimenticios de las personas; cambiar hábitos y costumbres es de lo más retador.

Sobre las brechas de consumo en América Latina y el Caribe, se observa un consumo muy por debajo de la recomendación de verduras (41% menos), mientras que el consumo de frutas es adecuado. También hay consumos muy bajos de oleaginosas y semillas. En contraste, el consumo de carnes rojas está muy por encima de las recomendaciones. México es de los casos extremos pues consumimos carnes rojas 5 veces por encima de lo recomendable, es decir, urge actuar al respecto y aumentar el consumo de proteínas de origen vegetal.

El informe define límites planetarios para el sistema alimentario, incluyendo emisiones de carbono, cambio de uso de la tierra, biodiversidad, uso de agua dulce y nuevas entidades como plásticos y plaguicidas. Actualmente, el sistema alimentario es la principal causa de sobrepasar 7 de los 9 límites planetarios: afecta al cambio climático en un 30%; es responsable del 80% de la pérdida de biodiversidad; representa el 40% del uso de suelos; abarca el 70-75% del uso de agua; causa 70-75% de la contaminación por nitrógeno y fósforo. Además, hay un sobreuso de pesticidas en la mayor parte de la Tierra.

Definitivamente, lo que comemos, cómo producimos y cuánta comida se pierde y gasta, está sobrepasando todos los límites del planeta.

IMSS Bienestar revive los transplantes

En una alentadora noticia para la salud pública en México, el IMSS Bienestar ha revivido su Programa de Trasplantes Renales, que había sido abandonado por años fuera de la seguridad social; lo hizo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde Abel, un hombre de 44 años, transformó su vida pues padecía enfermedad renal crónica secundaria a hipertensión arterial y había dependido de hemodiálisis durante casi una década, un proceso agotador física y emocionalmente. El organismo informó que el trasplante, realizado con riñón de donador cadavérico, fue coordinado por un equipo multidisciplinario de alta especialidad. El injerto funcionó óptimamente: produjo orina inmediatamente, redujo toxinas sin signos de rechazo ni complicaciones, eliminando la necesidad de hemodiálisis. Tras 7 días hospitalizado, Abel fue dado de alta y ahora sigue en monitoreo ambulatorio con pronóstico favorable a largo plazo. El trasplante es la mejor alternativa para restaurar la función renal, superando a la diálisis, y siendo la insuficiencia renal de las principales causas de morbilidad en el país, es una nota que da esperanza.

PepsiCo se impone reducir calorías en 90% de sus bebidas

Y hablando de transformación, la industria se enfoca en reformular. Es el caso de PepsiCo y GEPP que se han impuesto para el 2030 que el 90% de su portafolio de bebidas contenga menos de 20 calorías por cada 100 mililitros. Para lograrlo planean expandir su oferta de bebidas de calorías reducidas y sin calorías; además se comprometen a una comunicación responsable (excluyendo a niñas, niños y adolescentes de las campañas publicitarias de bebidas saborizadas) e innovar en empaques de porciones individuales. Esta iniciativa, mencionan en un comunicado, responde a una agenda sostenida de reformulación de productos, impulsada por avances tecnológicos y estándares internos más rigurosos que los del mercado, sin comprometer el sabor ni la experiencia para el consumidor. Aseguran que la marca Pepsi ha reducido sus calorías en 59%, mientras que 7Up, Manzanita Sol y Mirinda han alcanzado cero calorías en el 100% de sus presentaciones, superando a competidores en bajos contenidos calóricos.

Haleon México presenta Índice de Inclusión en Salud

La empresa Haleon México presentó el Health Inclusivity Index (Índice de Inclusión en Salud), realizado por The Economist Intelligence Unit (EIU) y académicos del University College London. Este índice, pionero a nivel global, auspiciado por Haleon, evalúa por primera vez el impacto económico y social de eliminar barreras de acceso a la salud para grupos vulnerables en 40 países, incluyendo seis de Latinoamérica: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras y México. El índice, presentado en la Embajada del Reino Unido con presencia de autoridades mexicanas, combina análisis de políticas públicas, experiencias de 42 mil personas y proyecciones económicas sobre los beneficios de una mayor equidad sanitaria.