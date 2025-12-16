Inician los sorteos para asignar viviendas de Conavi; habrá en 147 municipios del país: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de sorteos en 147 municipios de 30 estados para asignar 31,934 viviendas de la Conavi, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

“Los días 16 y 17 de diciembre inician los sorteos en lugares del país donde se están construyendo las viviendas de la Conavi”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, en un enlace desde Palacio Nacional a Chignahuapan, Puebla.

Explicó que la Conavi llevó a cabo una inscripción en territorio a través de asambleas y vía internet, y se recibió una demanda de vivienda mucho mayor a la que se construye este año, por lo que se decidió hacer un sorteo.

“Decidimos que se hiciera por sorteo, es la forma más justa dentro de las circunstancias, para distribuir las viviendas. Ya se hizo una primera selección, si realmente no son derechohabientes del IMSS, del Infonavit o del FOVISSSTE, así como de la situación económica de las familias, muchas fueron seleccionadas y a partir de ahí se hace este sorteo”, explicó.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, anunció que en este primer sorteo participan más de 400 personas; habrá 154 sorteos en 147 municipios para seleccionar a las familias beneficiadas entre las 161,000 personas que se registraron en esta primera fase.

Subrayó que ya se superó la meta de construcción de este año, con 390,973 viviendas en obra, lo que representa un avance sexenal del 22%, de las que 81,896 corresponden a la Conavi y 308,987 al Infonavit.