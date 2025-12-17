Esperan reforma electoral a mitad de enero próximo

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que se espera que llegue a mediados de enero la iniciativa de reforma político-electoral que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo descartó que se realice un periodo extraordinario para analizar el tema.

Detalló que dicha iniciativa se estaría discutiendo de manera formal el 1 de febrero, debido a que se presentará ante la Comisión Permanente.

“No sabemos si va a ser la Cámara de Diputados, no sabemos si va a ser la Cámara de Senadores, pero en el caso de que la presidenta decidiera enviarla a la Cámara de Diputados iniciaríamos reuniones amplias para poder deliberar sobre las materias que se van a plantear”, agregó.

El también presidente de la Junta de Coordinación política de San Lázaro añadió que buscarán respetar el proceso legislativo, dado que hay un plazo para modificar la materia electoral antes de que inicie el proceso formalmente, por lo que descartó que se realice un periodo extraordinario para el tema.

“Si llegara a mediados la iniciativa, como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, empezaríamos a trabajarla en comisiones, pero no creo que nos dé tiempo para un periodo extraordinario”, aclaró.

Recordó que la Presidencia ya anunció algunas reformas, entre ellas la representación proporcional, es decir diputados y senadores plurinominales, gastos que se erogan con motivo de los procesos y del financiamiento a los partidos, el funcionamiento de los OPLES y los tribunales electorales.

Cambios profundos

Por su parte, la presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que la reforma electoral será tan profunda como la judicial.

“Es el tema más importante para abordar el próximo periodo (de febrero de 2026); desde luego que sí va a ser una reforma profunda para todo lo que significa el Poder Legislativo (...) es el plato más fuerte, diría yo”, indicó.

La legisladora también sostuvo que se buscará analizar a fondo la iniciativa que sea enviada por el Ejecutivo.