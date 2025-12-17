Sin alerta sanitaria por influenza H3N2

Ante la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la circulación de la variante de influenza H3N2 —conocida mediáticamente como “súper gripa”— en Europa y Estados Unidos, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México únicamente se ha registrado un solo caso y descartó que exista, por ahora, un riesgo sanitario para el país.

Durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal, el funcionario explicó que la H3N2 no es una variante nueva ni extraordinaria, sino una subclasificación del virus de la influenza que ya está cubierta por la vacuna estacional disponible en México. Subrayó que la vacunación no sólo previene contagios, sino que reduce significativamente los casos graves y las hospitalizaciones.

Referente al caso, el funcionario precisó que se trató de un hombre de alrededor de 40 años, residente de la Ciudad de México, quien no requirió hospitalización y cuyo cuadro clínico se comportó como una influenza estacional habitual. Actualmente, añadió, no hay personas enfermas ni hospitalizadas por esta variante.

Kershenobich Stalnikowitz detalló que esta variante se caracteriza por ser más contagiosa, pero responde adecuadamente a los tratamientos habituales, incluido el oseltamivir, del cual aseguró que existe abasto suficiente en el sistema de salud público. “No representa en este momento ningún problema para el país; se mantiene bajo vigilancia epidemiológica”, afirmó.

El titular de Salud destacó que la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada 2024–2025 es producida completamente en México y que hay dosis suficientes para cubrir a la población en riesgo.