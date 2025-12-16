Citi México, el banco de las multinacionales

El pasado 1 de diciembre, Citi México cumplió un año de operación desde su separación de Banamex.

¿Qué dicen las cifras respecto de su desempeño?, ¿en qué lugar del ranking bancario se encuentra?, ¿Qué lugar ocupa en el mundo, entre las franquicias de la marca?, ¿cuáles son sus principales objetivos? y ¿cuál es su perspectiva sobre el comportamiento de las inversiones en México?

El 4 de diciembre, Citi designó a Luis Brossier como director general de Citi México.

Sustituye a Álvaro Jaramillo en el cargo. Tomará posesión efectiva a partir del primero de marzo del 2026.

El nuevo Citi Country Officer & Banking Head, de Citi México, toma la estafeta del banco con mucha confianza en la fortaleza de la institución y mucho optimismo respecto del futuro de México.

Brossier destaca que Citi México registra un balance muy positivo en su etapa post separación de Banamex.

Los índices de capitalización, liquidez y rentabilidad del banco están en magnífica situación.

Ya es la quinta franquicia de Citi a nivel mundial, que opera en 94 países.

Es la que opera con el mayor número de multinacionales.

Brossier dice que Citi México desde el punto de vista de escala, de los índices en general y de la rentabilidad, está buscando ser el banco de los corporativos en México y consolidarse en esa posición.

Citi México tiene alrededor de 9,500 millones de dólares de créditos comerciales.

Con ello se ubica favorablemente en el top 5 de los bancos en México, cuyas carteras son más amplias y considerando que Citi México está enfocado en el mercado corporativo.

Citi México tiene activos por 28,000 millones de dólares y 14,000 millones de dólares en depósitos.

Y el secreto para lograr el avance que ha tenido y sigue teniendo –dice– es su integración y globalidad.

Citi tiene casi 100 años en México y el secreto de su avance es su perfil global.

El hecho de que Citi opere en 94 países es clave porque muchas empresas que operan en el plano internacional lo buscan precisamente por su extensa red bancaria.

El director designado de Citi México considera que México tiene enorme potencialidad económica.

Señala que la exitosa revisión del T-MEC será clave para detonar la inversión porque eliminará la incertidumbre y liberará las decisiones de inversión.

De hecho –advierte– a pesar de la aplicación de los aranceles por parte de Estados Unidos, México ya tiene un trato diferenciado. La tarifa efectiva de operación de México con los aranceles que aplica EU es de alrededor de 4.7%.

El resto de los países tienen una tarifa de alrededor del 15%.

El directivo bancario cree que cuando se desatore el tema comercial y se impulse la infraestructura necesaria en México, se logrará que el resto de los temas que están en la narrativa actual, se superen.

Esa es la perspectiva del banquero. Y esa es la base de la que parte Citi México, a partir de su desprendimiento de Banamex. Veremos.

Aguas con las aguas

En torno al acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos recientemente, parece que hay un teléfono descompuesto.

Y es que a pesar de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que México va a cumplir con el Tratado de Aguas, firmado entre ambos países, que se protegerá el uso público urbano, la producción agrícola y la entrega del líquido conforme lo permita el volúmen de lluvia, lo cierto es que se está haciendo exactamente lo contrario.

El vice presidente de Asuntos Hidráulicos del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Luis López, advierte que alguien, de entre los segundos y terceros niveles del gobierno, está cediendo a presiones, innecesariamente.

Y es que, acusa, el Tratado de Aguas es muy claro al señalar que cuando existe un faltante, éste se repondrá en el ciclo siguiente, es decir, cinco años después.

Además señala que se repondrá con agua procedente de los mismos tributarios.

La realidad es que México ya ha venido reponiendo el faltante, con entregas de agua anticipadas desde el año pasado, con lo que afectó a la producción agrícola de toda la cuenca mexicana del Río Bravo, pues dejaron a los agricultores de toda esa área, sin una gota de agua para la siembra del próximo ciclo.

Además, se está tratando de reponer el faltante de agua, con agua asignada en México. Es decir se está utilizando agua de presas nacionales, sin esperar a que la lluvia solvente el faltante como lo prevé el tratado.

El Tratado de Aguas es una ley suprema y lo deben respetar como tal, tanto México como Estados Unidos, afirma el dirigente de la CNA. Al tiempo.

Atisbos

Que a contracorriente del optimismo oficial la mayor fuente de ingresos por concepto de turismo, viene cayendo.

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Antonio Cosío, revela que las llegadas de turistas por la vía aérea internacional registran una caída de 0.2% de enero a octubre y podría llegar a 0.5% a fin de año.

Se trata del turismo que arriba a México vía aérea y es el que mayor derrama deja en el país.

El empresario urge a que se coordine una intensa campaña de promoción entre el gobierno y el sector privado para recolocar la marca México en el mundo.