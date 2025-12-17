La pintura cede terreno a fotografía, escultura y arte digital

El coleccionismo global de arte vive una transición de generación y también de género, y con él están cambiando los hábitos de consumo artístico: los formatos de mayor interés, las estrategias de coleccionismo como inversión segura, la generación de tendencias en la creación y, por supuesto, el discurso artístico.

Esto nos cuentan los resultados de The Art Basel & UBS Survey of Global Collecting 2025, realizado por Art Basel y la firma bancaria UBS, así como por la plataforma de análisis económico Arts Economics.

Se trata de la versión número 12 de dicha encuesta, que este año fue aplicada sobre un universo de 3,100 coleccionistas de alto valor patrimonial, de los cuales 1,575 fueron mujeres, para conocer el comportamiento del mercado del arte, según las preferencias de mercado entre 2024 y 2025.

El trabajo, realizado con dicho estándar en equidad de género, revela que hoy en día las mujeres coleccionistas dominan la dinámica del mercado del arte en distintas regiones y están propiciando la compra de más arte femenino que nunca.

Por otro lado, las galerías persisten como el canal preferido de adquisición, mientras que las ferias de arte incrementaron la presencia de coleccionistas. No obstante, la encuesta da cuenta de que las compras en línea se afianzan como un canal primordial, mientras que las redes sociales y la compra directa a artistas han cobrado mayor peso.

Resulta interesante analizar la correspondencia en las preferencias de formato según la edad.

Los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) fueron los más activos en la adquisición de pintura; los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) tuvieron predilección por la obra gráfica, la fotografía y la obra sobre papel, mientras que la generación Z (nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 10 en este siglo) se decantó por el arte digital, el cine y el video.

No obstante lo anterior, la pintura se mantuvo como el formato predominante entre coleccionistas de todas las edades al representar el 23% del gasto total de arte entre los años 2024 y 2025, aunque la preferencia comenzó a decrecer frente a otros formatos, como la fotografía, la escultura y el arte digital.

La pintura ha venido decreciendo en la preferencia de los coleccionistas al pasar del 36% de la participación del mercado en 2023 al mencionado 23% entre 2024 y 2025.

Por otro lado, el arte digital registró el mayor incremento dentro de las adquisiciones y se posicionó en el tercer lugar con el 13% de participación, tan sólo por debajo de la ya mencionada pintura y la escultura (15%). La encuesta revela que el 51% de los coleccionistas encuestados adquirió al menos una obra digital.

La influencia de la compra femenina

Fue la predilección de las mujeres coleccionistas la que cambió el orden de preferencias, toda vez que las compradoras de alto valor adquisitivo prefirieron menos obras en pintura y mucho más de arte digital y fotografía.

Asimismo, en el análisis por géneros, el reporte consigna que el 69% de las mujeres estuvo dispuesta a comprar la obra de artistas recién descubiertos, mientras que solamente el 63% de los hombres hizo algo similar.

En este tenor, el 55% de las mujeres coleccionistas reconoció que compra con frecuencia u ocasionalmente la obra de creadores recién descubiertos, frente al 44% de los varones, entre cuyo universo, el 52% opina que adquirir piezas de autores recién descubiertos es una decisión “de alto riesgo”.

En otras palabras, menciona el reporte, “aunque las mujeres son igualmente conscientes de los riesgos (y muestran un nivel de aversión al riesgo comparable al de los hombres), aun así consideran que vale la pena asumirlos al incorporar obras a sus colecciones”.

De igual manera, es para destacar el crecimiento global exponencial en la adquisición de obra de mujeres en los últimos siete años.

Entre 2024 y 2025 los coleccionistas varones reportaron que un 44% de las obras de su colección pertenece a artistas mujeres, cuando en 2018 la participación femenina en los acervos de hombres fue de solamente 33 por ciento.

Por su parte, las coleccionistas mujeres se acercaron mucho más a la paridad de género en sus colecciones, al reportar un promedio del 49% de obra femenina. Además, fueron las mujeres las que más gastaron en obras femeninas, con un promedio de gasto del 47% en los dos últimos años, frente a un 41% de parte de los coleccionistas varones.

Cambio en el perfil del coleccionista

El coleccionismo ha dejado de ser un activo complementario en la riqueza de quienes más tienen. Durante 2025, aquellos coleccionistas de alto patrimonio neto destinaron una quinta parte –alrededor del 20%– de su patrimonio en la adquisición de obra, un crecimiento importante si se considera que en 2024 destinaron en promedio sólo el 15 por ciento.

Pero resulta aún más sorprendente que las y los coleccionistas llamados “ultrarricos” –es decir, con más 50 millones de dólares en activos– promediaron un 28%, es decir, una inversión de casi la tercera parte de su riqueza en la compra de arte.