Pactan combate vs drones; omite EU mencionar armas

El gobierno mexicano y el estadounidense acordaron estrechar su colaboración para combatir el uso de drones en la frontera, el robo de combustible, así como el lavado de dinero, en el marco de la colaboración en el combate al crimen. Sin embargo, Estados Unidos olvidó mencionar las armas.

“Ambas naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera.

“Estados Unidos y México acordaron profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones de robo de combustible, y se comprometieron a reunirse nuevamente en enero de 2026”, indicó el Departamento de Estado de EU en una nota de prensa.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, en la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG por su sigla en inglés) en la Ciudad de México, conformado por seis dependencias estadounidenses y sus homólogas como el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras, se impulsó el combate al fentanilo,

Además de que el SIG “está implementando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y sus precursores químicos. Las delegaciones se comprometieron a intensificar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las Organizaciones Terroristas Extranjeras y otros grupos criminales, interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes”.

Extradiciones

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores también emitió un comunicado en el que indicó que en la reunión se acordó “dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones y fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas de cara a la próxima reunión del GIS, prevista para enero de 2026”.

No obstante, enfatiza en la nota de prensa que la reunión se abordó el tráfico de armas como un asunto al cual se le dará seguimiento.

“Asimismo, se analizaron desafíos emergentes para la seguridad global, en particular el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales. En este marco, ambos gobiernos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas y continuar con las acciones de incautaciones de armas y municiones”, aseguró la cancillería mexicana.

Añadió que la colaboración entre México y EU se da en el marco de la soberanía y respeto a la “integridad territorial, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida”.