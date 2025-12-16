Milei afiló la motosierra en gasto público tras elecciones

Superadas las elecciones en octubre, el Gobierno argentino de Javier Milei aceleró la caída del gasto público en noviembre, con la mayor baja del año, de 11,8% interanual respecto al mismo mes del año pasado, luego de ajustar por inflación, según detalló la consultora Analytica.

Este martes se conocerán los datos oficiales de resultado fiscal que elabora el Ministerio de Economía. Diciembre, en tanto, será un mes que, estacionalmente, pone a prueba el resultado fiscal.

El objetivo del Gobierno es cumplir con la meta fiscal de 1.6% del PIB en el resultado primario (antes del pago de deuda). En lo que va del año, el acumulado de la caída del gasto fue del 0.3 por ciento.

“En la mayoría de las partidas se registraron caídas durante noviembre. Las mayores reducciones, descontada la inflación, se dieron en programas sociales (-48.8%) y obra pública (-55.7%). Por otro lado, los incrementos estuvieron en asignaciones familiares y por hijo (+0.3%) y jubilaciones y pensiones (+4.3%)”, enfatizó la consultora.