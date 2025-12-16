Rescates a Pemex sumaron 3.3 billones de pesos desde el 2015; situación financiera ha cambiado poco: IMEF

Los rescates a Petróleos Mexicanos (Pemex), que empezaron desde el 2015, han sumado alrededor de 150,000 millones de dólares, lo que se traduce a 3.3 billones de pesos; sin embargo, poco ha cambiado su situación financiera, indicó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Los rescates a la petrolera han consistido no solo en las transferencias a través de la Secretaría de Energía (Sener), sino también a través de la reducción de su carga fiscal, así como estímulos fiscales, aportaciones del Fonadin y otros.

En rueda de prensa, Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló que no se ha atacado el problema de fondo de la petrolera, cuya deuda ascendió a finales de septiembre a poco más de 100,000 millones de dólares.

Particularmente, 3 billones de pesos se han otorgado durante el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, y lo que va de la actual administración de Claudia Sheinbaum.

“Le han metido 150,000 millones de dólares y no hay cambio, ¿por qué? Porque no se ha atacado el problema de fondo, que es que Pemex no genera, que es lo que absorbe todo el efectivo (...) mientras se siga insistiendo en la refinación, Pemex seguirá necesitando recursos del gobierno”, consignó.

De esta manera, Pemex estaría necesitando aún del apoyo del gobierno federal en el 2027, pese al Plan Estratégico de la petrolera que prevé que ese año logre ser autosuficiente.

“Yo no veo cómo (se deje de necesitar el apoyo del gobierno) porque no se ha hecho nada para corregir la operación de Pemex. Si nosotros viéramos acciones específicas que se estuvieran tomando para que Pemex, por ejemplo, empiece a generar efectivo y pueda pagar sus propias deudas, podríamos tener una expectativa que en los siguientes 18 meses ya pueda ser autosostenible. Pero no hemos visto nada todavía”, agregó.

Cambios fiscales afectarán a la banca

Respecto al paquete fiscal para el siguiente año, en donde se aprobaron modificaciones como la limitación en la deducción de las aportaciones del IPAB, el IMEF señaló que esto podrá afectar el crecimiento del sector.

Aunado a esto, recordaron que habrá una mayor vigilancia y regulación a las instituciones financieras, esto luego del caso de Vector, CIBanco e Intercam, que fueron señaladas por lavado dinero por parte del gobierno estadounidense.

Menor crecimiento

Para este año, el IMEF revisó a la baja, nuevamente, su estimado de crecimiento, con lo que proyectaron ahora una expansión de apenas 0.4%, desde el dato previo de 0.5 por ciento.

“Como lo hemos mencionado con anterioridad, las razones de este bajo crecimiento primordialmente son la incertidumbre por la renegociación del T-MEC, así como los efectos de la Reforma Judicial y la desaparición de los organismos autónomos. Durante el último mes se ha sumado otro factor de riesgo que pudiera influir en un comportamiento negativo tanto del crecimiento de nuestra economía como una presión adicional a la inflación; la fuerte dependencia del gas natural que tienen la generación de energía eléctrica y la actividad industrial”, dijo Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF.

De esta manera, la proyección quedaría por debajo de la expectativa del gobierno federal, que es un rango entre 0.5 y 1.5 por ciento.