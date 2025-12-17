Ven un fracaso democrático en la elección judicial

Los resultados de la primera elección de juzgadores federales prueban que el objetivo fue “la captura del Poder Judicial por parte del oficialismo”, concluye un informe de la asociación civil Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

“La reforma (constitucional) de 2024, que instaló la elección de personas juzgadoras como mecanismo para ingresar a la judicatura en sustitución de la carrera judicial, no buscó democratizar al PJ, ni tampoco pretende acercar la justicia a la ciudadanía o resolver los problemas que existían en la impartición de justicia (...) fue un mecanismo diseñado por la mayoría oficialista para terminar de controlar a las personas juzgadoras y minar el sistema de equilibrio de poderes”, cita el documento “Crónica de la captura del Poder Judicial en México. Memoria de la primera elección de personas juzgadoras”.

Y que quienes “llegaron a las instancias judiciales más altas son personas con una clara vinculación con el partido en el poder y con sus integrantes”.

“La independencia judicial en este contexto parece prácticamente imposible. Lo que se espera de las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte, de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, de las magistraturas del Tribunal Electoral y del resto de la judicatura es una alineación con los intereses del gobierno en turno, favoreciendo cualquier decisión o cambio legislativo que se realice”.

De acuerdo con el informe de 191 páginas, la elección de juzgadores “fue un éxito si se quiere ver desde el punto de vista del objetivo real del oficialismo, pero para la democracia se trata de un gran fracaso”.

“La elección de personas juzgadoras pone en riesgo los contrapesos institucionales que habían permitido la democracia en México, ya que ahora el control de los tres poderes corresponde a una sola mayoría. Estamos en presencia de un panorama desalentador, en el que se desvanecerán los contrapesos y los equilibrios, dejando al arbitrio de una mayoría todas las decisiones del país, con los riesgos aparejados para las libertades y los derechos humanos’’.

Consigna que el propósito declarado de democratizar al Poder Judicial quedó desvirtuado y se ha hecho evidente la intención desde el gobierno de controlar a este poder para sus propios intereses, aunque concede:

La FJEDD resume que, “sin duda, el elemento más corrosivo del proceso electoral judicial fueron los ‘acordeones’ distribuidos entre la ciudadanía para inducir el voto hacia ciertas candidaturas”.

El reporte recomienda que de mantenerse el mecanismo “de selección” de juzgadores, es necesario realizar varias adecuaciones que mitiguen los elementos más perniciosos, pero al menos seis sobre el marco normativo; la integración y labor de los comités de evaluación; los procedimientos para organizar la elección; las campañas electorales; los procesos de conteo de votos y cómputo de resultados, y la justicia electoral.