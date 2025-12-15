Ahorros de trabajadores en las Afores, con rendimientos históricos de 1.12 bdp en 2025

Los ahorros para el retiro de los trabajadores en México han logrado rendimientos históricos en este 2025, con plusvalías para las Afores por 1.12 billones de pesos de enero a noviembre, una cifra nunca antes vista para un periodo similar, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

No obstante, las cifras difundidas este lunes muestran que el crecimiento de las plusvalías de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) se moderó durante el onceavo mes del año respecto a los niveles que venían registrando en meses anteriores.

Durante noviembre, las plusvalías de las Afores fueron de 32,608 millones de pesos, una caída de 77% respecto a octubre, de acuerdo con la Consar.

En noviembre se hilaron siente meses en los que las administradoras de fondos para el retiro registraron plusvalías.

De hecho, de los 11 meses, hasta noviembre, solamente en abril hubo minusvalías.

“La expectativa para este diciembre es que será un resultado muy similar al del mes de noviembre, con lo que se puede afirmar que el balance del 2025 será el de un año muy positivo para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y los ahorros de las y los mexicanos”, destacó la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

La Consar señaló que las plusvalías por 1.12 billones de pesos de las Afores a noviembre del 2025 representan 16.5% del ahorro de los trabajadores que había en el Sistema de Ahorro para el Retiro al cierre del año pasado.

Por su parte, la Amafore acentuó que del total de recursos administrados, más de 13% son rendimientos generados a lo largo de los primeros 11 meses de este año.

La asociación resaltó que las plusvalías por 32,608 millones de pesos representan un “monto que contribuye a continuar con el año de excelentes rendimientos en el sistema”.

¿Qué son las plusvalías?

Las Afores tienen el mandato de invertir los ahorros para el retiro de los trabajadores con el fin de generar los mayores rendimientos posibles y de esa manera mejorar sus pensiones.

Para esto, las Afores invierten los ahorros en distintos instrumentos financieros, como lo son la deuda (tanto pública como privada), acciones en las bolsas de valores, Fibras, divisas, entre otros.

¿En qué se están invertidos los ahorros de los trabajadores?

El desempeño que tiene cada instrumento en el mercado se va reflejando en plusvalías o minusvalías de los ahorros para el retiro de las y los trabajadores.

Al cierre del onceavo mes del 2025, las Afores tenían invertido 52% del ahorro de los trabajadores en deuda gubernamental mexicana; 13% en renta variable internacional (bolsas de valores extranjeras) y 12% en instrumentos privados nacionales.

Asimismo, tenían 8% en instrumentos estructurados, 7% en renta variable nacional (bolsas de valores de México), 3% en Fibras, 1% en deuda internacional y 3% en otros activos.

Durante noviembre, las bolsas en Estados Unidos tuvieron resultados mixtos, lo que habría afectado los portafolios de inversión de las Afores.

Mientras que el S&P 500, el índice bursátil compuesto por las 500 empresas más bursátiles de Wall Street, subió 0.13%, el índice de tecnología Nasdaq Composite cayó 1.51 por ciento.

Año histórico de rendimientos

Especialistas han explicado que, a lo largo de 2025, las Afores se han beneficiado del buen rendimiento que han tenido las bolsas de valores en México y el mundo, así como de los recortes a las tasas de interés.

La Amafore aseguró, por su parte, que los resultados logrados de enero a noviembre del 2025 confirman que las Afores son un instrumento de inversión que, además de ser accesible para todas las personas sin importar el monto de sus ahorros, genera un rendimiento superior a otras alternativas en el mercado.

“Más allá del buen desempeño de los mercados financieros y de las Afores durante el 2025 el rendimiento histórico del sistema se ubica por encima de 10% nominal y 5% real en promedio para todos los años”, destacó la asociación.

Además, agregó que la perspectiva de largo plazo de inversión de las Afores permite aprovechar al máximo el desempeño de los mercados y optimizar los portafolios para generar este rendimiento real anual que es superior al de otras alternativas de inversión existentes en el mercado.

Las 10 Afores del país administraban al cierre de noviembre 69.38 millones de cuentas con ahorros para el retiro de los trabajadores por 8.29 billones de pesos.

La Consar ha destacado que más de la mitad de los ahorros en las Afores provienen de los rendimientos logrados a lo largo de la historia del SAR, creado en 1997.

Especialistas y la misma Amafore ha advertido que en el 2026 los rendimientos de los ahorros de los trabajadores Afores se moderarán respecto a los logrados en el presente año, debido a factores como menos recortes a las tasas de interés y rendimientos no tan positivos en las bolsas de valores de México y el mundo.