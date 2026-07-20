¿Tarjetas de crédito sin anualidad o tradicionales? Elige según tu perfil

Tener una política estricta en finanzas personales, como solo aceptar tarjetas de crédito que no cobren comisiones de mantenimiento, como la anualidad, es una tendencia al alza. Hoy en día, las instituciones bancarias tradicionales se enfrentan a este comportamiento impulsado, en gran medida, por las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), las cuales ofrecen productos sin este cargo como su principal propuesta de valor.

De acuerdo con Joel Cortés, director general de Kardmatch, plataforma especializada en productos financieros, los bancos tradicionales han hecho frente a esta competencia incorporando al menos una opción sin anualidad dentro de su portafolio.

Sin embargo, más que eliminar este cobro por completo, la mayoría de las instituciones financieras opta por ofrecer la exención de la anualidad a cambio de un uso mínimo mensual.

“Si el cliente no cumple con ese requisito, generalmente se aplican comisiones que les permiten mantener la rentabilidad de cuentas con poca actividad”, explica Cortés.

¿Qué tarjetas de crédito cobran anualidad en México?

Para ayudar a los usuarios a identificar los costos de los productos financieros en el mercado, el Banco de México (Banico) y la Condusef publican comparativos oficiales divididos por segmentos (Clásicas, Oro y Platino).

A continuación, se detalla cuáles son algunas de las tarjetas clásicas que cobran y no cobran anualidad en el mercado mexicano actual:

Comparativo tarjetas clásicas Tarjetas sin anualidad (O con opción a exención) Tarjetas con cobro de anualidad Banregio Tarjeta Clásica Azul BBVA BanCoppel VISA Clásica Citibanamex Santander LikeU Tarjeta Clásica Banorte HSBC Zero Visa Clásica de Banco del Bajío Inbursa Clásica

La estrategia de Banamex: ¿Por qué fraccionar la anualidad de forma mensual?

Una de las movidas más recientes en el sector es la decisión de Banamex de diferir su anualidad en un cobro mensual. Según el directivo de Kardmatch, esta acción responde más a una estrategia financiera que comercial, diseñada para generar un flujo de ingresos constante a lo largo del año.

Con esto, el banco busca que la anualidad se convierta en un gasto cotidiano y menos perceptible para el bolsillo del cliente. No obstante, el especialista advierte que esta táctica puede convertirse en un arma de doble filo:

“Cada cargo mensual representa un ‘momento de la verdad’: el usuario vuelve a preguntarse si lo que paga por su tarjeta realmente está justificado por los beneficios que recibe”.

¿Cuándo conviene pagar anualidad por una tarjeta de crédito?

La decisión de contratar un plástico con o sin costo de mantenimiento depende enteramente del perfil del consumidor y de si los beneficios superan el costo anualizado.

Tarjetas sin anualidad: Ideales para personas que utilizan el plástico únicamente como medio de pago ocasional o de emergencia. En estos casos, se recomienda buscar opciones que tampoco exijan un gasto mínimo mensual.

Ideales para personas que utilizan el plástico únicamente como medio de pago ocasional o de emergencia. En estos casos, se recomienda buscar opciones que tampoco exijan un gasto mínimo mensual. Tarjetas con anualidad: Tienen sentido para usuarios con alta frecuencia de consumo o viajeros constantes. Los beneficios en seguros de viaje, acceso a salas VIP en aeropuertos (lounges) o programas de lealtad (cashback y puntos) suelen compensar el costo del plástico.La fórmula para evaluar tu tarjeta de crédito.

El director de Kardmatch aconseja realizar un ejercicio analítico simple antes de tramitar o cancelar un producto: calcular cuántas veces tendrías que utilizar los beneficios del plástico o cuánto tendrías que gastar para recuperar el costo equivalente de la anualidad.

La pregunta clave que te debes hacer es ¿Realmente estoy obteniendo al menos el mismo valor de regreso por lo que pago de anualidad o estoy pagando por un beneficio que podría obtener gratis en otra institución?

El futuro de las comisiones bancarias en México

La anualidad no va a desaparecer en el corto ni en el mediano plazo. Lo que sí es un hecho es que la competencia ha obligado a los emisores a robustecer sus productos básicos, ofreciendo tarjetas sin anualidad con beneficios cada vez más atractivos que antes eran impensables.

Por otro lado, los plásticos con comisión anual mantendrán un lugar relevante en el mercado mexicano. Esto se debe a que concentran las experiencias más exclusivas y los esquemas de recompensas más altos, además de que, en los segmentos Premium, las tarjetas metálicas continúan funcionando como un importante símbolo de estatus.

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