Fecha de corte y fecha de pago: La fórmula exacta para usar tu tarjeta sin pagar de más

El estado de cuenta de tu tarjeta de crédito no es solo una hoja llena de números complejos. En realidad, es el mapa financiero de cómo usas tu dinero: qué compraste, cuánto pagaste, cuánto debes y qué hábitos estás construyendo día con día.

Aprender cómo leer un estado de cuenta de tarjeta de crédito de forma correcta es la herramienta más poderosa para tu bolsillo. Te ayuda a pagar menos intereses (e incluso a evitarlos por completo), a detectar a tiempo cargos no reconocidos y a tomar mejores decisiones para manejar tus ingresos y gastos.

Gerardo Aguilar y Maya, director general Adjunto de Tarjetas Físicas y Digitales de Grupo Financiero Banorte, te explicamos de qué se compone y qué debes revisar sí o sí en cada periodo.

Datos personales y periodo de facturación. Lo primero es confirmar que tu nombre, número de cuenta y el periodo consultado sean correctos. El estado de cuenta suele estar disponible unos días después de tu fecha de corte de manera mensual. Fecha de corte: El inicio y fin del ciclo. La fecha de corte es un concepto que debes dominar: es el día en que el banco cierra el registro de tus movimientos del mes y abre uno nuevo. Todo lo que compres antes de esa fecha se agrupa en el estado de cuenta actual; lo que compres después, se pasa al siguiente periodo. Ejemplo práctico: Si tu fecha de corte es el 11 de cada mes, todos los gastos que hayas hecho del 12 de junio al 11 de julio entrarán en el estado de cuenta que te llegará a mediados de julio. Fecha límite de pago: Tu día de vencimiento. Es la fecha máxima que tienes para pagar ya sea el monto mínimo, una parte del saldo o el total para no generar intereses o cargos adicionales por morosidad. Regla de oro de las finanzas personales ¡Jamás lo dejes para el último día! Agéndala y ten disponible el dinero con anticipación. Pago para no generar intereses: Tu mejor aliado financiero. Esta es la cantidad total que debes liquidar para que el banco no te cobre un solo peso de interés por las compras del periodo. No lo confundas bajo ninguna circunstancia con el pago mínimo. Al cubrir este monto elevas tu calificación en el historial crediticio (Buró de Crédito). Esto aumentará la confianza de los bancos en ti, permitiéndote acceder en el futuro a financiamientos de mayor valor como créditos hipotecarios o automotrices. Pago mínimo: El recurso de emergencia (y cómo hackearlo). El pago mínimo parece cómodo porque es una cantidad pequeña que sirve para mantener tu cuenta al corriente y evitar penalizaciones. Sin embargo, si solo pagas el mínimo, la mayor parte de tu dinero se irá al pago de intereses y tardarás años en liquidar tu deuda. Úsalo solo en meses donde tu flujo de dinero esté muy apretado. Si no te alcanza para el pago total, procura pagar el equivalente al pago mínimo + los intereses del periodo + comisiones e impuestos + un monto extra. Una regla más sencilla de recordar es multiplicar tu pago mínimo por 4 o pagar al menos una tercera parte de la deuda total. Esto acelerará drásticamente la reducción de tu saldo.6. Lista de movimientos: La radiografía de tus gastos. Aquí se detalla cada compra, pago, retiro, transferencia y comisión. Revisa minuciosamente que reconozcas cada cargo. Si detectas algo inusual, repórtalo inmediatamente a tu banco. Audita tus "gastos hormiga": Aprovecha esta sección para analizar en qué se te va el dinero. Los cafés diarios o las suscripciones frecuentes a plataformas de streaming, música y aplicaciones de transporte son montos pequeños que, al acumularse, impactan gravemente tu presupuesto. Revisa cuáles puedes eliminar para empezar a ahorrar. Comisiones, intereses y desglose de saldos. En esta sección verás reflejados cargos inherentes al uso de la tarjeta, como la anualidad o el manejo de cuenta. Asimismo, el recuadro de saldos te permite entender la evolución de tu deuda: Saldo anterior: Lo que debías al inicio del ciclo. Saldo anterior: Lo que debías al inicio del ciclo. Pagos realizados: Los abonos que hiciste en el periodo. Saldo actual: La deuda neta resultante tras registrar tus compras, comisiones y abonos. Meses sin intereses (MSI): Planificación inteligente. Las promociones a meses sin intereses te permiten diferir el costo de bienes de alto valor y larga vida útil (como un refrigerador o tus vacaciones) en pagos fijos mensuales. El estado de cuenta te mostrará cuánto pagas al mes por estas promociones y cuántas mensualidades quedan pendientes.

¡Cuidado! Evita acumular demasiadas compras a MSI. La suma de muchas mensualidades pequeñas puede saturar tu capacidad de pago mensual. Además, si un mes no cubres el total de la mensualidad requerida, la promoción se cancelará y ese saldo comenzará a generar intereses ordinarios.¿Dónde y cómo consultar tu estado de cuenta digital?

Ya no es necesario esperar al cartero ni acumular papeles en los cajones. La forma más rápida, segura y sustentable de revisar tus movimientos es de manera digital a través de aplicaciones bancarias o desde tu Banca en Línea.

Desde ahí puedes consultar tu historial actual y de meses anteriores, descargarlos en formato PDF y guardarlos digitalmente, reduciendo el uso de papel y ayudando activamente al medio ambiente.