Audi Q9: el SUV más grande jamás construido por la marca puede tener un V8 y tecnología desbordada

Hace no mucho Audi eliminó de su gama al A1 y pronto le seguirá el Q2. Los planes de la marca, sin embargo, apuntan más arriba que nunca, y ese nuevo rumbo toma forma con la presentación del Audi Q9: el SUV más grande que la firma de Ingolstadt haya construido y, de hecho, el Audi más grande de toda su historia. Su objetivo principal es Estados Unidos, un mercado donde el tamaño se valora de forma peculiar.

Un Audi de 5.31 metros para pelear con Escalade y el GLS

Audi Q9TSP

El Q9 entra de lleno al segmento de los SUV full size para llevar la batalla a productos como la Cadillac Escalade, la Lincoln Navigator, el BMW X7 y el Mercedes-Benz GLS. Sus medidas son de 5.31 metros de largo, 2.21 de ancho —con espejos— y 1.81 de alto, con una distancia entre ejes de 3.14 metros. Eso lo deja unos 25 centímetros más largo que un Q7.

En diseño hay elementos de familia, pero también rasgos exclusivos: la parrilla de barras verticales es propia de este modelo, mientras que en la zaga cambian la defensa y las formas de las calaveras.

Lo más importante se reservó para la cabina

Audi Q9

Por dentro, el festín de funciones arranca con puertas de apertura y cierre eléctrico que incluso pueden controlarse desde la app del celular. Cuando pagas más de 100,000 dólares por un producto, esperas evitar hasta el esfuerzo de abrir o cerrar una puerta.

De serie es una camioneta de tres filas con espacio para siete pasajeros, aunque de forma opcional la banca de la fila central puede reemplazarse por dos asientos tipo capitán para mayor comodidad.

Studio photo, interior, cockpit from the driver's side

Entre el resto del equipamiento destacan:

Techo panorámico de más de 1.5 m², el más grande jamás montado en un Audi, con transparencia variable

Sistema de audio

Bang & Olufsen de 22 bocinas y 1,360 watts , con bocinas integradas en los cabeceras y actuadores hápticos en los asientos delanteros que convierten los graves en vibración

, con bocinas integradas en los cabeceras y actuadores hápticos en los asientos delanteros que convierten los graves en vibración Llamada de emergencia con detención segura autónoma

Aire acondicionado automático de cuatro zonas

Asientos con masaje, ventilación y calefacción

Volante calefactado

Tres pantallas en el tablero

Selector de modos de manejo, navegación nativa y servicios de streaming

Motores: un V6 biturbo y un V8 para el SQ9

Audi Q9

Bajo el cofre, por ahora, solo hay variantes a combustión con apoyo microhíbrido. Audi emplea su sistema MHEV plus de 48 volts, cuyo generador aporta hasta 18 kW (24 hp) y 370 Nm de par adicional, además de un compresor eléctrico. La transmisión es una automática Tiptronic de ocho cambios y la tracción, Quattro en todos los casos.

Las versiones más accesibles montan un V6 biturbo de 2.9 litros con 429 hp (435 PS) y 600 Nm, suficiente para acelerar de 0 a 100 km/h en unos 4.9 segundos. La variante SQ9 recurre a un V8 biturbo de 4.0 litros con 591 hp (599 PS) y 800 Nm, que baja esa cifra a 3.8 segundos.

Audi Q9TSP

En el SQ9, además, el sistema Quattro tiene un reparto de par con preferencia al eje trasero, un diferencial trasero autoblocante electrónico, reparto de par vectorial, entre otros.

En cualquiera de los casos se incluye suspensión neumática adaptativa y eje trasero direccional. Audi presume además un trabajo extenso en puesta a punto y aislamiento acústico, un requisito indispensable para los clientes de este segmento.

¿Llegará a México?

Audi Q9TSP

En Estados Unidos, el Q9 arranca en 89,095 dólares —incluyendo 1,395 de gastos de entrega— y el SQ9 parte de 119,395 dólares. En una conversión simple, eso equivale a entre 1.4 y 2.1 millones de pesos, sin considerar impuestos ni costos de importación.

Audi no ha confirmado su llegada a México. Dicho esto, marcas como Mercedes-Benz, Cadillac, Lincoln y Lexus venden aquí sus productos más grandes, así que es casi un hecho que el Q9 se ofrecerá en el país, probablemente hacia finales de 2026 o principios de 2027.