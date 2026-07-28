Nu operará como banco: cambios fiscales y otras modificaciones que debes conocer como cliente

El próximo 6 de agosto, Nu México iniciará operaciones como banco. ¿Qué cambios habrá para sus clientes?

Actualmente, la institución realiza actividades como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y, en unos días, será la institución bancaria digital “más grande” que opera en el país, con más de 15 millones de clientes.

Cambios en Nu por la transición a banco digital

Este cambio implicará ajustes para los usuarios. Si bien Nu aún no precisa los detalles completos, especialistas anticipan que sí habrá modificaciones por el proceso de transición que lleva a cabo.

José Bernardo Reyes, contador fiscal, señala que la entidad financiera tendrá la facultad de ampliar la oferta de servicios. Actualmente, en su portafolio ofrece tarjeta de crédito y cuenta de ahorro e inversión, pero podría expandirse a crédito hipotecario, cuentas de nómina, seguros y otros servicios bancarios.

Uno de los beneficios más grandes, dice, es el incremento en la protección de depósitos, que pasará de 25,000 Unidades de inversión —Udis— (equivalente a 219,788 pesos al 25 de julio) a 400,000 Udis por persona y por banco, unos 3.52 millones de pesos, lo cual otorga una mayor seguridad a los recursos de los ahorradores.

Lo anterior, debido a que, al convertirse en banco, será el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) el organismo encargado de proteger el ahorro de los usuarios ante la eventual quiebra de una entidad bancaria. Hasta ahora, el Seguro de Protección de las Sofipos (Prosofipo) es el encargado de cuidar el dinero de las personas hasta por 25,000 Udis.

Este cambio también tendrá implicaciones fiscales para sus clientes. Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México, comenta que las Sofipos se volvieron una opción atractiva para ahorrar e invertir en México por las tasas que llegaron a dar, de hasta 17%, y la facilidad con la que se puede acceder a estas herramientas digitales.

Una de las grandes ventajas de las Sofipos, comenta, es que los ahorradores tienen un beneficio fiscal atractivo: no pagar impuestos hasta por un monto específico exento, algo que los usuarios de la banca no tienen.

En 2026, si el saldo promedio diario global de tu inversión en Sofipos no excede de cinco UMAs (Unidad de Medida y Actualización) elevadas al año no pagarás un solo peso del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Para este año, este límite de exención es de 213,973 pesos.

“Una vez que tu saltas ese saldo promedio diario global (213,973 pesos) empiezas a pagar impuestos, como en el resto de las inversiones”, dice el especialista.

¿Cuánto se paga de impuestos? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace una primera retención de ISR de tipo provisional de 0.90% sobre el capital invertido al momento que se pagan los rendimientos. Tú, como inversionista, no debes hacer nada, la Sofipo donde lleves tu dinero debe informar a la autoridad tributaria sobre los movimientos, descuenta este porcentaje y lo entrega.

Posteriormente, en la declaración anual del ejercicio fiscal correspondiente, se hace un balance integral de tus ingresos y los intereses reales generados (ganancias nominales menos inflación) y se define si debes pagar una cantidad adicional de impuestos o si, por el contrario, obtienes un saldo a favor. El resultado estará en función de la situación de cada contribuyente.

En cambio, los pagarés bancarios gravan como los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes): el gobierno hace una primera retención del ISR de tipo provisional de 0.90% sobre el capital invertido al momento de que se pagan las ganancias obtenidas, no hay un monto exento.

Es decir, es el mismo proceso que las Sofipos, pero éstas después de la exención de cinco UMAs. (213,973 pesos).

Un detalle que Nu debe informar es cómo se hará el reporte ante el fisco, considerando que hasta el 5 de agosto operará como Sofipo, con los beneficios fiscales correspondientes, y —al día siguiente— ya será banco.

¿Qué pasará con las tasas de Nu?

Actualmente, la tasa base de Nu es de 6.5%, con una ganancia real de 2.83%, es decir, tu dinero conserva su valor pese a la inflación. El retorno más alto que maneja es de 13%, pero con un tope de 25,000 pesos de ahorro.

¿Se mantendrán estas mismas tasas? La institución financiera aún no detalla cómo operara en esta parte. Lo que sí es que es un hecho es que la banca tradicional da retornos mucho más bajos.

De acuerdo con la Condusef, la Ganancia Anual Total (GAT) que ofrecen los grandes instituciones bancarias es de 1.97% en BBVA; 1.49%, en HSBC; 1.41%, en Santander; 0.74%, en Banamex y 0.55%, en Scotiabank.

La GAT incorpora los intereses nominales anuales, menos las comisiones que se cobren.

Nu anuncia ajustes en su operación para este día

Para completar la transición a banco, el 5 de agosto, Nu llevará a cabo una migración técnica planificada de su infraestructura de Sofipo, un proceso necesario para el cambio de figura regulatoria. Una vez concluido ese paso, empezará a operar como institución de banca múltiple.

Durante la ventana de migración, que se realizará entre las 5:30 p.m. y 10:00 pm, algunos servicios no estarán disponibles, incluyendo las transferencias SPEI y el acceso a la app, para, por ejemplo, consultar saldos o descargar estados de cuenta. Sin embargo, las tarjetas de débito y crédito Nu operarán con normalidad, y los recursos de los clientes permanecerán seguros en todo momento, informó la entidad.