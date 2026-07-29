BBVA México anuncia cambios en su cúpula: Eduardo Osuna dejará la dirección a José Luis Elechiguerra

BBVA México anunció este miércoles cambios en sus órganos directivos, mismos que, explicó, forman parte de la nueva etapa de transformación del grupo, tanto a nivel global como local.

Así, informó que Jaime Serra Puche, después de 19 años como consejero y desde el 2018 como Presidente del Consejo de Administración, se retira al cumplir los 75 años de edad.

En este sentido, detalló que Eduardo Osuna Osuna, quién venía fungiendo como vicepresidente y director general, será propuesto como nuevo Presidente del Consejo de Administración de BBVA México.

“Se propondrá al Consejo de Administración de BBVA México la designación del Ingeniero Eduardo Osuna como nuevo Presidente del Consejo”, detalló la institución financiera de origen español.

Al mismo tiempo, comunicó que José Luis Elechiguerra es nombrado Country Manager de BBVA México, y se propondrá también a los órganos sociales de BBVA México, su nombramiento como Director General y Vicepresidente del Consejo, en sustitución de Osuna.

“Asumo la responsabilidad de liderar BBVA México con enorme orgullo y con plena conciencia de lo que el banco representa para millones de clientes, para nuestros colaboradores y para el Grupo BBVA. Mi compromiso es construir sobre el extraordinario trabajo realizado hasta ahora, seguir innovando para ofrecer el mejor servicio y contribuir, junto con nuestros clientes, al desarrollo de México”, comentó Elechiguerra.

Sus trayectorias

Jaime Serra Puche, explicó BBVA, sale de la Institución al cumplir los 75 años de edad. Asumió la presidencia en octubre del 2018 en sucesión de Luis Robles Miaja.

Durante su gestión, encabezó las labores de gobernanza corporativa de la institución, alineándose a las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo.

“Durante mi gestión como Presidente del Consejo de Administración de BBVA México pude constatar las acciones del banco por respetar todas las regulaciones y la vocación de ser un ciudadano corporativo responsable, de la mano de un gran equipo directivo y de un grupo de consejeros extraordinarios”, comentó.

En tanto, Eduardo Osuna ingresó al grupo en 1994 y durante todo este tiempo ha liderado distintas unidades de negocio con gran éxito. En el 2015 fue nombrado Vicepresidente y Director General de la institución.

BBVA mencionó que Osuna seguirá contribuyendo a la definición de la estrategia del banco en México, el gobierno corporativo de todas las filiales, las relaciones institucionales, los consejos regionales y apoyará en la atención de los clientes mayoristas desde una función no ejecutiva.

“En BBVA somos y seguiremos siendo el principal aliado financiero de México. BBVA México aspira no sólo a seguir consolidándose como el mejor banco del país, sino que busca ser un actor clave en el desarrollo nacional, impulsando el crecimiento económico para lograr un México más próspero, inclusivo y sostenible”, expresó.

Por su parte, José Luis Elechiguerra es Ingeniero en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con un Máster en Ciencia e Ingeniería y con un Doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin.

Respecto a su trayectoria profesional en BBVA, en 2008 fue Director de Desarrollo de Negocio y Planificación Estratégica del Negocio Hipotecario, BBVA México.

En el 2011, Director de Planificación Estratégica y Financiera Negocio Retail, BBVA México; y en el 2013, de Transformación de Negocio de la institución.

En el 2015, Director Global de Organización y Business Process Engineering, Grupo BBVA; y en el 2017, Director Global de Data Governance del mismo.

Para el 2019, fue Responsable de Client Solutions, BBVA USA; en el 2020, Global Head of Engineering, Grupo BBVA; y en el 2024, Head of Global Risk Management, Grupo BBVA.

BBVA consolidó posición

La institución resaltó que durante la gestión de Jaime Serra y Eduardo Osuna, el banco consolidó su posición de liderazgo en el sistema financiero mexicano.

Asimismo, resaltó que la trayectoria de Elechiguerra en BBVA, tanto en México como a nivel global, así como su experiencia liderando áreas estratégicas del grupo, aportan una sólida base para dar continuidad al liderazgo de BBVA México, y acelerar la nueva etapa de transformación de la institución, manteniendo como prioridad el ofrecer el mejor servicio a sus clientes.