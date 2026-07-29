La FIFA abre expediente disciplinario por la bandera de Argentina sobre las Malvinas en el Mundial

La FIFA ⁠ha abierto un expediente disciplinario contra la Asociación ⁠del Fútbol Argentino (AFA) y sus jugadores por varias presuntas infracciones cometidas durante el Mundial, entre ellas el despliegue de una ⁠bandera que reivindicaba la soberanía sobre ⁠las islas Malvinas.

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta, algunos jugadores exhibieron una bandera en la que se leía "Las Malvinas son argentinas".

La FIFA señaló que utilizar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo constituía una posible infracción del código disciplinario.

En 2014, la FIFA multó a Argentina con 20,000 libras (26,560 dólares) por una pancarta similar que los jugadores exhibieron antes de un amistoso contra Eslovenia.

También se abrieron procedimientos disciplinarios contra varios jugadores tras la final disputada en Nueva Jersey, en la que España venció 1-0 a Argentina en la prórroga.

Al sonar el pitido final se produjo una breve trifulca cuando el centrocampista argentino Leandro Paredes empujó al español Gavi mientras los suplentes de los campeones de Europa se abalanzaban al terreno ⁠de juego para celebrar la ⁠victoria.

Paredes se enfrenta a ⁠tres cargos por agresión, mientras que Nahuel Molina se enfrenta a ⁠dos.

Molina, Thiago Almada y el asistente técnico Roberto Ayala, así como el español Gavi, se enfrentan a un cargo cada uno por conducta antideportiva.

"De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria ⁠de la FIFA emitirá una resolución a su debido tiempo", declaró la entidad.