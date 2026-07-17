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Wall Street perfila un jornada negativa; el índice Nasdaq lidera el descenso

Los índices bajan en un mercado que sigue atento a la escalada en la guerra de Oriente Medio. Los fabricantes de chips y Netflix lideran los descensos.

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Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este viernes.archivo

José Antonio Rivera

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este viernes. La referencias del mercado estadounidense bajan en un mercado que sigue atento a la escalada en la guerra de Oriente Medio. Los fabricantes de chips y Netflix lideran los descensos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, baja 0.14% a 52,479.33 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cede 0.72% en 7,479.69 puntos. El Nasdaq Composite cae 1.38% a 25,525.98 puntos.

Tras una racha ⁠que llevó a los principales índices a máximos históricos, los inversionistas han comenzado a retirarse de las acciones de semiconductores, preocupados por el elevado gasto de capital en inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia (-1.06%) bajan.

Los títulos de Netflix (-7.50%) también protagonizan las pérdidas. La compañía de streaming pronosticó ayer resultados para el tercer trimestre muy por debajo de lo previsto e informó que reduciría la frecuencia de los informes sobre horas vista en la plataforma.

Seis de los 11 sectores del S&P 500 caen esta mañana. Servicios de comunicación (-2.78%), al que pertenece Netflix, es el que más baja, seguido por tecnologías de la información (-2.54%). En las ganancias destacan consumo básico (+1.37%) y energía (+1.32%).

Estados Unidos atacó varios puentes y un aeropuerto en ⁠Irán, que le respondió con ataques a una ⁠central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait. Los precios del petróleo suben en torno a 2%, mientras crece el nerviosismo sobre el suministro de energía.

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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