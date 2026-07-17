Wall Street perfila un jornada negativa; el índice Nasdaq lidera el descenso

Los tres principales índices de Wall Street caen la mañana de este viernes. La referencias del mercado estadounidense bajan en un mercado que sigue atento a la escalada en la guerra de Oriente Medio. Los fabricantes de chips y Netflix lideran los descensos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, baja 0.14% a 52,479.33 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cede 0.72% en 7,479.69 puntos. El Nasdaq Composite cae 1.38% a 25,525.98 puntos.

Tras una racha ⁠que llevó a los principales índices a máximos históricos, los inversionistas han comenzado a retirarse de las acciones de semiconductores, preocupados por el elevado gasto de capital en inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia (-1.06%) bajan.

Los títulos de Netflix (-7.50%) también protagonizan las pérdidas. La compañía de streaming pronosticó ayer resultados para el tercer trimestre muy por debajo de lo previsto e informó que reduciría la frecuencia de los informes sobre horas vista en la plataforma.

Seis de los 11 sectores del S&P 500 caen esta mañana. Servicios de comunicación (-2.78%), al que pertenece Netflix, es el que más baja, seguido por tecnologías de la información (-2.54%). En las ganancias destacan consumo básico (+1.37%) y energía (+1.32%).

Estados Unidos atacó varios puentes y un aeropuerto en ⁠Irán, que le respondió con ataques a una ⁠central eléctrica y una planta desalinizadora en Kuwait. Los precios del petróleo suben en torno a 2%, mientras crece el nerviosismo sobre el suministro de energía.