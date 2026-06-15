Cae la población ocupada en las actividades terciarias de Querétaro

Querétaro, Qro. La población ocupada en las actividades terciarias disminuyó anualmente en el primer trimestre del año, por la pérdida de empleo en el comercio, en los servicios y en el gobierno; mientras las actividades secundarias ganaron terreno por el aumento en la manufactura y en la construcción.

En cifras absolutas, las actividades terciarias perdieron 14,481 ocupados entre el primer trimestre del 2025 y el mismo del 2026, varió -1.9%, expone Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El comercio es la actividad terciaria que más puestos perdió en el último año, con 25,711 menos que representaron una caída de 11.7 por ciento.

Luego, la población ocupada en los servicios diversos perdió 16,248 puestos respecto al primer trimestre del año pasado, reflejó una caída anual de 13 por ciento.

En el gobierno y en los organismos internacionales, la baja fue de 7,502 personas ocupadas, para este rubro representó un descenso de 18.6% a tasa anual.

El resto de las actividades terciarias fortaleció sus niveles de ocupación, particularmente, el segmento de los transportes, las comunicaciones, el correo y el almacenamiento sumó 15,658 nuevos ocupados en el lapso de referencia, lo que significó un crecimiento de 24.4 por ciento.

También, los restaurantes y los servicios de alojamiento agregaron 12,007 ocupados en un año, que representaron un avance anual de 13.9 por ciento.

Los servicios profesionales, financieros y corporativos agregaron 6,200 ocupados, crecieron 5.2 por ciento. Mientras que los servicios sociales sumaron 1,088 empleos, crecieron 1.1 por ciento.

La población ocupada que no especificó el rubro en el que se desempeña agregó 1,309 ocupados, creció 57.6 por ciento.

Las actividades primarias -que agrupan a la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca- también presentaron saldo anual negativo en el primer trimestre del año, con 1,241 puestos menos que equivalen a una variación de -2.5% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Mientras la ocupación disminuyó en las ramas primarias y terciarias, se reforzó en las secundarias que sumaron 25,739 nuevos ocupados en el último año, aumentó 6.6 por ciento

El avance de las actividades secundarias se vincula con la incorporación de 17,143 personas ocupadas en la industria manufacturera, logrando un avance anual de 6.1 por ciento. Asimismo, la industria de la construcción ganó 11,499 nuevos trabajadores, aumentó 12.2% a tasa anual.

Al interior del sector secundario, las industrias extractivas perdieron 2,903 ocupados, es decir, registraron una variación de -22.4 por ciento.

Al corte del primer trimestre del 2026, la población ocupada del estado integró a más de 1.2 millones de personas: 61.2% se emplea en las actividades terciarias, 34.5% en las secundarias y 3.9% en las primarias.

En el comparativo anual, la contribución de las actividades primarias se contrajo 0.2 puntos porcentuales, en las actividades secundarias se fortaleció 1.8 puntos y en las terciarias disminuyó 1.8 puntos porcentuales.