Una de cada cuatro menciones sobre la inauguración del Mundial 2026 criticó su costo y organización

Una de cada cuatro menciones publicadas alrededor de la inauguración del Mundial 2026, con el partido entre México y Sudáfrica, cuestionó el costo del torneo, las restricciones a la circulación impuestas en la Ciudad de México y la manera en que fueron organizadas las actividades relacionadas con el partido inaugural.

El rechazo representó 25.5% de 1 millón 550,499 menciones analizadas por DINAMIC en TikTok, Facebook, Instagram, X y YouTube entre el 11 y el 17 de junio. Las publicaciones criticaron los precios de los boletos, alimentos y actividades, además de las pérdidas atribuidas por comerciantes a cierres viales y operativos de seguridad.

La conversación mostró una tensión entre la derrama económica prometida por el torneo y la experiencia de quienes enfrentaron restricciones en las inmediaciones del Estadio Azteca y otros puntos de la capital.

Parte de los usuarios consideró que los beneficios se concentraron en turistas y patrocinadores, mientras residentes y negocios locales absorbieron costos derivados de los desvíos viales y las aglomeraciones.

El estudio clasificó 60.5% de las menciones dentro de una conversación neutral o analítica. Esas publicaciones discutieron las protestas, los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el despliegue policial y las implicaciones políticas del torneo. Otro 14% dio visibilidad a demandas sociales, principalmente las de madres buscadoras y colectivos que utilizaron la atención internacional para denunciar la crisis de desapariciones.

El Mundial en TikTok

La discusión acumuló 6 millones 306,020 interacciones y 58 millones 487,650 impresiones estimadas durante el periodo estudiado. TikTok concentró 50% de los registros, seguida por Facebook, con 26%. Instagram reunió 10%, X representó 9% y YouTube el 5% restante.

La distribución muestra que la interpretación pública de un acontecimiento deportivo depende en gran medida de videos breves grabados por asistentes, manifestantes, comerciantes y residentes. En esas publicaciones convivieron imágenes de la ceremonia, celebraciones por el resultado de México, cierres de calles, protestas y operativos alrededor del estadio.

El desplazamiento hacia TikTok también modifica el tipo de contenido que alcanza mayor circulación. Los testimonios visuales sobre las aglomeraciones o restricciones pueden propagarse con rapidez y competir con las transmisiones oficiales, la publicidad de los patrocinadores y los mensajes institucionales preparados para el torneo.

La inauguración se celebró el 11 de junio en Ciudad de México y abrió una Copa del Mundo ampliada a 48 selecciones y 104 partidos. Durante esa jornada se programaron diversas manifestaciones, mientras las autoridades restringieron el tránsito vehicular dentro de un perímetro cercano al estadio mediante el operativo Última Milla. El acceso quedó reservado para peatones con boleto, residentes acreditados y vehículos autorizados.

Esas condiciones alimentaron una de las narrativas identificadas por DINAMIC. El 6.5% de la conversación examinada correspondió a denuncias de comerciantes sobre pérdidas económicas provocadas por cierres y restricciones. Otro 5% abordó los altos costos de entradas, alimentos y actividades, una percepción resumida por usuarios que calificaron la inauguración como un evento inaccesible para buena parte de la población.

Los problemas de acceso y organización de algunos Fan Fest representaron 4.5% de las narrativas. Las afectaciones económicas y los problemas ocasionados por cierres y desvíos viales abarcaron otro 4 por ciento. Estas categorías pueden coincidir dentro de una misma conversación, por lo que sus porcentajes describen el peso de las narrativas identificadas y no deben sumarse como grupos independientes.

Mundial como escaparate político

El costo del torneo quedó vinculado a una discusión más amplia sobre las prioridades públicas. Un 5% de las menciones comparó los recursos destinados al Mundial con las necesidades de salud, seguridad, educación y atención a las desapariciones.

Las madres buscadoras encabezaron la narrativa individual con mayor respaldo, con 12.5 por ciento. La CNTE ocupó otro espacio central, ya que el apoyo a sus demandas laborales y de pensiones representó 9%, mientras 8% de la conversación rechazó los bloqueos debido a sus efectos sobre la movilidad, los comercios y las actividades del torneo.

DINAMIC es una plataforma mexicana de inteligencia digital que analiza conversaciones públicas en redes sociales para identificar percepciones, tendencias, emociones y narrativas. Su metodología combina scraping, análisis cuantitativo y cualitativo e interpretación con inteligencia artificial de contenidos publicados en TikTok, Facebook, Instagram, X y YouTube.

Los resultados no equivalen a una medición representativa de la opinión pública. DINAMIC aplicó un análisis exploratorio y descriptivo a conversaciones públicas que incluyeron palabras clave relacionadas con el evento y que fueron geolocalizadas en México. El ejercicio mide el contenido que logró circular en plataformas digitales, donde la celebración inaugural quedó acompañada por una disputa sobre quién recibe los beneficios económicos del Mundial y quién asume sus costos cotidianos.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx