Promoverán a Cancún como destino de inversión de alto valor

Cancún, QR. El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, detalló los alcances de una gira de trabajo a Florida orientada a posicionar el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún como un nuevo destino de inversión de alto valor.

La comitiva de la entidad, encabezada por la gobernadora Mara Lezama, participará en LendingCon, uno de los foros más relevantes de Estados Unidos en materia de inversión, desarrollo y financiamiento hotelero e inmobiliario.

En ese espacio se presentará de manera formal el proyecto, con el objetivo de captar capital interesado en los incentivos fiscales de los tres órdenes de gobierno, la infraestructura especializada y el potencial de generación de empleos calificados en el Caribe mexicano.

Cueto Riestra explicó que la agenda incluye reuniones bilaterales con diferentes actores, como inversionistas, desarrolladores, fondos de inversión, instituciones financieras y representantes de los sectores tecnológico y de servicios corporativos.

La meta es consolidar alianzas que impulsen la instalación de empresas fintech, oficinas corporativas, centros de investigación, hospitales de alta especialidad y hoteles orientados al turismo de reuniones dentro del polígono estratégico ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún.

El Distrito Financiero y Tecnológico proyecta atraer entre 1,300 y 2,100 millones de dólares en inversiones, así como generar de 9,000 a 11,000 empleos directos y más de 22,000 indirectos.

Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca posicionar a Cancún no sólo como un destino turístico de clase mundial, sino como un hub regional e internacional de servicios de alto valor, complementando el liderazgo del sector turístico con nuevas oportunidades de desarrollo económico.

La gira forma parte de una estrategia más amplia de diversificación económica y se articula con la agenda de promoción internacional prevista para el segundo semestre del año, en el marco de un modelo de turismo sostenible e inclusivo construido en coordinación con los tres niveles de gobierno y el sector privado.

Alistan embargo

Por otro lado, un tribunal laboral emitió sentencia a favor de los trabajadores en huelga del Hotel Parnassus (Golden Parnassus), por lo que el proceso avanza hacia el embargo del inmueble ubicado en el kilómetro 14.5 de la zona hotelera.

Una vez cumplidos los plazos legales de 15 días, podrá iniciarse el embargo y, posteriormente, el remate del hotel para cubrir los adeudos laborales de más de 140 trabajadores afectados, así lo informó el líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, quien confirmó que ya se presentó la solicitud de ejecución de sentencia.

La abogada Carime Albarrán Toralva, coordinadora del Área Jurídica del sindicato, explicó que transcurrido ese periodo se procederá al embargo con el objetivo de realizar el remate y saldar los pagos pendientes.

González Cuevas señaló que la empresa interpuso un amparo, aunque hasta el momento no ha notificado formalmente al sindicato. El conflicto se originó en septiembre del 2025, cuando el personal inició una huelga por el incumplimiento en el pago de salarios retenidos, fondo de ahorro, propinas, vales de despensa y otras prestaciones de ley.

Martín de la Cruz Gómez, secretario general de la CROC en Quintana Roo, destacó la unidad del sindicato y reafirmó el compromiso de proteger los derechos laborales, priorizando el diálogo. Los trabajadores en huelga agradecieron el apoyo recibido durante estos meses.

Entregó apoyos a los huelguistas y señaló que la gobernadora Mara Lezama se ha mantenido atenta. Se perfila como el primero en el estado en el que un hotel llega a proceso de embargo y remate por un conflicto laboral.