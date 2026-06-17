Mexicanos gastarían más de 44,000 pesos por viajes deportivos

El deporte está tomando un nuevo lugar dentro de las decisiones de viaje de los mexicanos. Asistir a un partido, torneo o competencia internacional ya no representa sólo una actividad de entretenimiento, sino una experiencia turística que implica mayor planeación, gasto anticipado y consumo alrededor del destino.

De acuerdo con la Encuesta sobre Viajes Deportivos 2026 de Booking.com, los mexicanos consideran razonable destinar en promedio 44,210 pesos por persona para asistir a un evento deportivo. Esta cifra incluye boletos, hospedaje, transporte y gastos generales, lo que confirma el peso económico que puede tener la pasión deportiva en la industria turística.

El fenómeno llega en un contexto donde los eventos deportivos funcionan como detonadores de movilidad. Para hoteles, aerolíneas, restaurantes, plataformas de viaje y servicios de transporte, este tipo de viajero representa una oportunidad relevante: organiza su calendario con anticipación y está dispuesto a ajustar su presupuesto para vivir una experiencia específica.

La encuesta señala que 73% de los mexicanos viajaría al extranjero para ver a su equipo o atleta favorito. Además, 66% gastaría más en un viaje deportivo que en unas vacaciones regulares. El evento se convierte así en el motivo central del viaje y en el punto de partida para decisiones de consumo más amplias.

73% de los mexicanos viajaría al extranjero para ver a su equipo o atleta favorito", según Booking.com.

Gasto deportivo

El presupuesto es uno de los factores que más pesan en la planeación. Para 50% de las personas viajeras mexicanas, el costo total del viaje es el elemento más importante al considerar asistir a un evento deportivo internacional.

Sin embargo, la disposición de gasto muestra que el interés por el deporte puede superar el presupuesto habitual de vacaciones. La mayor concentración se ubica entre 20,000 y 40,000 pesos, rango elegido por 34% de las personas encuestadas. Otro 22% considera gastar menos de 20,000 pesos, mientras que 21% calcula entre 40,000 y 60,000 pesos. Además, 11% contempla desembolsar entre 60,000 y 80,000 pesos.

La planeación financiera también forma parte de la experiencia. Según Booking.com, 37% reservaría con mayor anticipación o buscaría ofertas; 15% elegiría alojamiento más accesible; 11% pagaría en parcialidades; 14% ajustaría compras o actividades de ocio, y 8% utilizaría puntos o recompensas de viaje.

Planeación anticipada

Uno de los datos más relevantes es la anticipación con la que se organizan estos viajes. El 70% de los mexicanos reserva viajes deportivos con al menos tres meses de anticipación, una ventana estratégica para la industria turística.

Esta conducta permite a los destinos y proveedores diseñar ofertas más competitivas en hospedaje, movilidad y experiencias complementarias. También muestra que el aficionado mexicano no improvisa: compara opciones, revisa ubicación, calcula traslados y busca que el viaje sea viable en términos de costo y comodidad.

En la distribución del gasto, los boletos lideran las prioridades, con 54% de las menciones. Después aparecen el hospedaje cercano al recinto, con 45%, y la gastronomía, con 42%. La cercanía al evento y la posibilidad de disfrutar el destino influyen directamente en la decisión de compra.

Consumo turístico

El alojamiento concentra una parte importante de las preferencias. Para viajes deportivos, 66% de las personas viajeras mexicanas elegiría hotel; 21% optaría por una casa o departamento; 7% mantendría flexibilidad, y 6% seleccionaría hostal.

En servicios asociados, 42% pone atención en dónde quedarse y 41% prioriza el transporte para llegar al evento. Esto confirma que el turismo deportivo no depende únicamente del acceso al espectáculo, sino de una cadena de servicios que sostiene la experiencia completa.

Con opciones de alojamiento, transporte y planeación de viaje, Booking.com busca atender a un viajero que compara presupuesto, ubicación y disponibilidad antes de decidir. En esta categoría, la plataforma se inserta en una tendencia donde el deporte opera como motor de movilidad y consumo.

La investigación se realizó en abril de 2026 entre 6,000 personas mayores de 18 años en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y México. Todas realizaron viajes de placer nacionales o internacionales en los últimos 12 meses y mostraron interés en deportes.

patricia.ortega@eleconomista.mx