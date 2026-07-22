Sector moda de Jalisco debe afianzar clusterización para competir en mercados globales

Guadalajara, Jal. Empresarios de la industria del vestido en Jalisco se encuentra “en pláticas avanzadas con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para conformar un clúster de moda en la entidad”, que les permita fortalecer su estrategia de competitividad a nivel nacional e internacional dijo en entrevista Jaime Barba Hernández, presidente de Intermoda, encuentro de negocios del sector.

“La intención es cerrar un clúster de moda en este año, emulando lo que se hizo bien en Guanajuato”, dicha entidad tiene un clúster de moda que aporta 7.5% al valor del Producto interno Bruto (PIB) estatal y agrupa a empresas de calzado, textil y confección.

“Cindy Blanco (titular de la Sedeco) tiene todas las ganas” y los medios para empezar a unir a los sectores que participan de una forma “que nunca se ha hecho aquí en Jalisco”. La iniciativa responde a la necesidad de articular a toda la cadena productiva del sector, diseñadores, fabricantes, proveedores de insumos, comercializadores y academia.

“El panorama de la manufactura o de la confección trae retos importantes. La irrupción de plataformas como Shein y la competencia asiática transformaron las reglas del juego, especialmente en el segmento de producción masiva y bajo costo, los puntos de venta de ropa en el mundo están cerrando, empezando por Estados Unidos”, dijo.

La industria mexicana no puede competir en solitario contra modelos de producción masiva como el asiático, “China no le ganó a México, le ganó al mundo, el tema de las plataformas es global, si queremos copiar el modelo oriental y queremos competir con él, estamos perdidos", señaló.

“Deberíamos más bien hacer un frente común como mexicanos y empezar a comprar a mexicanos, para eso necesitaríamos a las autoridades que nos empezaran a hacer clúster de negocios”, señaló.

Oportunidad global

El principal obstáculo para los confeccionistas jaliscienses al momento de exportar es la falta de preparación “nos falta conocimiento para poder exportar a países donde se trabaja completamente diferente, el dinero siempre ayuda para poder crecer en infraestructura, pero donde nos deberíamos enfocar es en el conocimiento”.

“Una empresa de ceros, de nicho, que quiere empezar, que ni haga el intento de competir con lo oriental, que mejor haga un producto diferenciado que traiga su propia identidad y valor agregado; en el mundo están enamorados del sello mexicano” recomendó.

A diferencia de la producción industrial, el diseño mexicano está viviendo un momento auge “la moda está de moda, esta generación se ha vuelto muy creativa, y Jalisco es un referente en México, los diseñadores que ves en la terna prácticamente todos son de Guadalajara”.

Sin embargo, este momento creativo debe estar acompañado de una visión de negocio, “habría que buscar que aquí que tejiéramos bien esa unión con las cámaras, gobierno, universidades, estamos trabajando en esa unión".

El 48% de los expositores presentes en Intermoda son de Jalisco y los estados del occidente del país; “el 70%, que son más de 1600 stands, es nacional de 24 estados del país” el resto son internacionales provenientes de 12 países.

“Estamos invitando a que vengan ofertas de Colombia, Brasil, y Perú”, Sudamérica es uno de los mercados con mayor potencial para la industria mexicana de la moda, por ello “hay que abrir nuevos canales de comercialización para los expositores mexicanos y generar un entorno de competitividad que eleve la calidad de toda la industria”.

Los insumos no deben ser un freno

Otro desafío para la industria es el origen de los insumos que provienen mayormente del continente asiático “dependemos muchísimo de las importaciones, en el momento que queramos consumir sólo insumos mexicanos”, no habrá planta productiva que pueda cubrir la demanda.

Sin embargo, esto no debe ser un freno para la industria, “los insumos pueden seguir llegando de otro lugar mientras no haya cadenas productivas en México, pero sí se debe trabajar en construir esa cadena productiva a mediano plazo, mientras se aprovecha la ventana de oportunidad que representa el apetito global por el producto mexicano”.

rrg