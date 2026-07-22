Industria textil de Jalisco tiene capacidad de competir en el mercado global

La industria textil de Jalisco comienza a mostrar señales de recuperación, dijo en entrevista Jorge Corvera Nepote, vicepresidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), tras su participación en la inauguración de Intermoda 85, “creo que las medidas que se han tomado tendrán buen resultado eventualmente, desafortunadamente venimos de algunos trimestres negativos, pero eso no quiere decir que todo esté mal, al contrario”.

Para frenar la competencia desleal de países asiáticos el gobierno federal fijó aranceles del 19% a productos importados por plataformas digitales provenientes de naciones sin tratado comercial con México, a partir del 1 de enero de 2025, “la industria no funciona como un interruptor de encendido o apagado, esto es como una perilla que gira lentamente, pero favorablemente ante las condiciones que vemos”.

En este momento los empresarios del sector evalúan cuáles serán los siguientes pasos a dar “para que esta industria vuelva a estar en el lugar que merece; en términos generales vemos, hacia el futuro, una recuperación no nada más para Jalisco, sino para la industria nacional también”.

Exportaciones

La industria textil de Jalisco tiene una posición privilegiada al ser “la cadena más integrada de valor de contenido regional en el T-MEC, con idas y vueltas de productos que se fabrican en diferentes lados y se exportan”, explicó.

Esta integración se sustenta en reglas como el yarn-forward (del hilo en adelante) que exige que las prendas se fabriquen usando hilos hechos en México, Estados Unidos o Canadá, lo cual permite que que cerca del 80% de las prendas exportadas tengan contenido regional.

“Incluso existe el fiber-forward (de la fibra en adelante), una camisa hecha con algodón mexicano promueve cerca de 50 empleos, en el campo, despepitado, hilado, tejido y la confección”, detalló.

Sobre las revisiones anuales del T-MEC, “no vemos que vayamos a ir más allá del yarn-forward, aunque “definitivamente habría que buscar una renovación que deje, no nada más a este sector, sino a todos, más tranquilos”.

El sector enfrenta el reto de fortalecer su cadena de suministro en cuanto a insumos básicos, “somos muy conscientes que hay muchos insumos que usa la industria textil que son importados, telas, hilos; todavía necesitamos trabajar en el tema de atracción de inversión para que puedan venir fabricantes de los insumos que requiere la industria”, dijo Laura Romero Zueck, directora de Vinculación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco.

El estado es muy atractivo para el establecimiento de industrias de distintos sectores y países “estamos preparados y la industria textil nacional es capaz de surtir todas las necesidades que tiene México y el extranjero”.

“La moda mexicana está viviendo uno de sus momentos más importantes y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser la plataforma que la impulsa”, dijo Jaime Barba Hernández, presidente de Intermoda, cuya edición 85, se celebra del 21 al 24 de julio en Expo Guadalajara.

Reunirá a más de 30,000 visitantes especializados provenientes nacionales e internacionales con 600 expositores provenientes de 24 estados de la República Mexicana y 14 países.