La construcción del tren Querétaro-San Miguel de Allende genera amplio interés en la IP

La licitación pública internacional para la construcción y diseño de 68 km del subtramo Querétaro-San Miguel de Allende, del tren de pasajeros Querétaro-Saltillo, que incluye la construcción de viaductos, estaciones, túneles, puentes, pasos inferiores ferroviarios, pasos superiores ferroviarios y puentes peatonales, ha causado interés de al menos 17 empresas, lo que ha obligado a ajustar el calendario de actividades.

En la primera junta de aclaraciones, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) recibió 340 preguntas que, hasta este miércoles, no se han respondido y la fecha para la segunda junta se planeó inicialmente para el 27 de julio, con la intención de que el 24 de agosto se entregarán las propuestas técnicas y económicas (el inicio de los trabajos se fijó para el 24 de septiembre y tendrá un plazo de 851 días naturales).

Debido a que eso no se podrá cumplir ese calendario, la dependencia dirigida por Andrés Lajous informó: En el cierre de esta primera junta de aclaraciones (con fecha tentativa de 22 de julio) se dará a conocer la fecha de la segunda y última junta de aclaraciones.

Entre las firmas interesadas en el proceso están: ICA Constructora (que fue la que ha realizado más preguntas hasta el momento: 150), Mota Engil México, Idinsa, Aldesa, Calzada Construcciones, Omega Construcciones Industriales, VISE, Daniferrotools, China Railway International Group, Comsa Infraestructuras y Constructora de Proyectos Viales de México.

Para agilizar este proceso, a finales de junio la agencia publicó el proyecto de convocatoria y recibió 11 comentarios, aunque en ellos no se mencionó que el calendario de actividades tenía tiempos muy cortos (por ejemplo: la visita al sitio de los trabajos fue el 14 de julio y al día siguiente se celebró la primera junta de aclaraciones).

“El proceso de contratación de los tramos ferroviarios siguientes se desarrollará de manera escalonada, lo cual permite una mejor coordinación en términos del diseño de proyecto y el seguimiento de obra”, dijo Andrés Lajous cuando anunció el nuevo paquete de licitaciones, en donde el tramo que pasará por San Miguel de Allende es el primer proceso.

Trabajos sin demoras

En la misma línea de otros tramos ferroviarios, se detalló que el licitante ganador se responsabilizará de elaborar el proyecto ejecutivo definitivo y de ejecutar las obras necesarias para la construcción del tramo ferroviario de media velocidad, por lo que la ejecución de la obra seguirá un esquema de gestión continua, permitiendo el inicio de la construcción por fases a medida que se concluyan las secciones correspondientes, sin esperar a la finalización íntegra.

En el tramo referido se construirá la estación San Miguel de Allende, de demanda media que requieren instalaciones más amplias para atender flujos intermedios de pasajeros, con áreas de espera y servicios complementarios. La ubicación de la misma responde a la necesidad de fortalecer la conectividad ferroviaria en la región y de promover la atracción de inversiones en los sectores comercial, industrial y social, además de contribuir a la reducción de los tiempos de traslado y a la mitigación de emisiones contaminantes.