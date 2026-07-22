Yucatán amplía conectividad aérea con Canadá

Yucatán ampliará su conectividad aérea internacional con la nueva ruta estacional Calgary-Mérida de la aerolínea canadiense WestJet, que operará del 17 de diciembre del 2026 al 1 de abril del 2027 con un vuelo semanal y capacidad para 174 pasajeros, informó el gobierno estatal.

El secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, indicó que Canadá es uno de los mercados internacionales más importantes para la entidad, debido al interés de sus visitantes por la oferta cultural, gastronómica y natural del estado.

El funcionario añadió que la nueva conexión se suma a la ruta Toronto-Mérida, también operada por WestJet, con lo que la aerolínea fortalece su presencia en el destino y amplía las opciones para atraer turismo canadiense durante la temporada invernal.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo y director comercial de WestJet, John Weatherill, señaló que la incorporación de la ciudad a la red de rutas invernales responde al creciente interés de los viajeros canadienses por destinos de México y el Caribe.

La ruta será la única conexión aérea directa entre Calgary y Mérida y operará con aeronaves Boeing 737-800, lo que facilitará el acceso de visitantes del oeste de Canadá a la oferta turística de Yucatán.