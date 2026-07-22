Tri Sub 20 empieza misión retorno a Juegos Olímpicos

A menos de una semana del cierre de la Copa del Mundo Norteamérica 2026, la Selección Mexicana tiene otro fuerte compromiso como local: el Premundial Sub 20.

Lo disputarán 12 selecciones del 25 de julio al 9 de agosto entre la Ciudad de México (Estadio Banorte) y Puebla (Cuauhtémoc y Universitario BUAP) por algo más que el orgullo de ser campeón.

Y es que este torneo servirá como vía de clasificación de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) para tres eventos: el Mundial Sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México parte como principal candidato para quedarse con el título y, en consecuencia, asegurar la clasificación a esos tres eventos. Su motivación más fuerte no es la localía.

El Tri tiene una deuda con los Juegos Olímpicos, pues a pesar de haber ganado medalla de oro en 2012 y bronce en 2020 no calificó a París 2024.

Una generación de chicos nacidos de 2007 en adelante intentará devolver a México al torneo olímpico después de siete años, recordando que su última participación se aplazó a 2021, en Tokio, por la pandemia por covid, con jugadores como Johan Vásquez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado, que en ese momento estaban en el límite de edad.

Descartan presión

“La presión cada quien la puede manejar de diferente manera. Creo que más que presión, tenemos una oportunidad muy grande para conseguir unos Juegos Olímpicos e ir a un Mundial. Todos estamos en el mismo objetivo y, mientras pensemos positivo, me parece que las cosas van a ir fluyendo de mejor manera”, comentó el entrenador del Tri Sub 20, Álex Diego, antes de iniciar el Premundial 2026.

Hay sólo una deuda clara para México en próximos días, ya que en el Mundial Sub 20 su más reciente participación fue en 2025, llegando hasta cuartos de final en Chile. Si bien no calificó a la edición 2023, no tuvo tanto impacto porque este torneo se disputa cada dos años.

Respecto a los Juegos Panamericanos, el Tri ha llegado al menos hasta semifinales de manera consecutiva desde 1987. Tampoco hay una deuda.

Pero en los Juegos Olímpicos sí hubo un fuerte tropiezo. México venía de calificar a Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, hasta que fue eliminado en cuartos de final del Premundial 2022, celebrado en Honduras.

Perdió 1-2 en penales ante Guatemala y finalmente Estados Unidos y República Dominicana se quedaron con los boletos de Concacaf para París 2024.

Eso impidió que la generación de jugadores como Santiago Giménez, Jordan Carrillo, Ozziel Herrera y Ramón Juárez (nacidos de 2001 en adelante) compitiera por una medalla olímpica.

“De las cosas pasadas, no pensamos. Siempre pensamos en el presente, tenemos una ilusión muy grande de poder conseguir los boletos y nada más”, reiteró Álex Diego.

Sin embargo, esa derrota ante Guatemala, que se tradujo en la ausencia del Mundial Sub 20 de 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024, impactó al grado de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) despidió a tres directivos: Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Pérez.

Nuevo proyecto

En la actualidad, las categorías menores de la Selección Mexicana son dirigidas por Andrés Lillini, exdirector técnico de Pumas y Necaxa.

A Lillini se le atribuye la detección y consumación de jóvenes talentos no sólo en territorio nacional, sino fuera de y que cuentan con doble nacionalidad, como Brian Gutiérrez, nacido en Chicago y que logró ser convocado a la selección mayor para disputar el Mundial 2026.

Oriundo de Argentina, Lillini fue quien designó a Álex Diego como entrenador de la sub 18 en 2023 para construir la camada que está ante un momento clave, ya que México sólo asegurará el pase a los Juegos Olímpicos 2028 si es finalista o campeón del Premundial 2026.

“(Tenemos que) Exigirles a los futbolistas saber lo que se juegan, porque sólo en Concacaf pasa que la sub 20 disputa los Juegos Olímpicos y después esa categoría no va a los Juegos Olímpicos”, señaló Lillini.

“No hay que pasarlos a una presión desmedida, porque son jóvenes de 18 o 19 años, pero sabiendo la importancia de lo que nos jugamos porque, si no (calificamos), afectamos a un proceso de muchísimos futbolistas. Los Juegos Olímpicos son eventos muy importantes para la vida deportiva de un futbolista y no lo podemos dejar pasar, lo mismo que un Mundial”.

La gran ausencia de México en el Premundial Sub 20 será Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que fue titular en la Copa del Mundo 2026.

Fue descartado por carga de trabajo, pero estará en el rango de edad para participar en Los Ángeles 2028 en caso de que los seleccionados sub 20 actuales logren la hazaña. Entre ellos destacan dos atacantes de Chivas: Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Este último fue, incluso, goleador en la Liguilla del Clausura 2026.