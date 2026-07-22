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Canal de Panamá vigila situación meteorológica ante aumento de amenaza de El Niño de gran intensidad
El canal dijo en un comunicado que registró una media de 35 tránsitos diarios durante el ejercicio fiscal de 2026, que se extiende de octubre a junio.
La Autoridad del Canal de Panamá está siguiendo de cerca las condiciones meteorológicas después de que la probabilidad de que se produzca un fenómeno de El Niño severo aumentara al 81% en julio frente al 25% registrado en abril, informó la entidad el miércoles.
El canal dijo en un comunicado que registró una media de 35 tránsitos diarios durante el ejercicio fiscal de 2026, que se extiende de octubre a junio. Durante ese periodo, el número total de tránsitos aumentó un 5.2% respecto al año anterior a 10,726.
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