Canal de Panamá vigila situación meteorológica ante aumento de amenaza de El Niño de gran intensidad

La Autoridad del ⁠Canal de Panamá está siguiendo de cerca ⁠las condiciones meteorológicas ⁠después de que la probabilidad de que se produzca un fenómeno de El Niño severo aumentara al 81% en julio frente al 25% registrado en abril, informó la entidad el miércoles.

El canal dijo en un comunicado que registró una media de 35 tránsitos diarios durante ⁠el ejercicio ⁠fiscal de ⁠2026, que se extiende de ⁠octubre a junio. Durante ese periodo, el número total de tránsitos aumentó un 5.2% respecto al año anterior ⁠a 10,726.

rrg