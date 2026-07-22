Parques industriales de Jalisco acelerarán en segundo semestre: APIEJ

Guadalajara, Jal. Tras un primer semestre con absorción de espacios industriales similar al año anterior, y luego del anuncio de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permanecerá vigente durante los próximos 10 años, la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ) anticipó un segundo semestre de mayor dinamismo para el mercado inmobiliario industrial.

El presidente de la APIEJ, Bruno Martínez, compartió con El Economista que el desempeño del mercado ha superado las expectativas, a pesar de la incertidumbre generada en los primeros meses del año por la discusión en torno al tratado comercial y el contexto geopolítico internacional.

Detalló que durante el primer trimestre de 2026 se absorbieron cerca de 180,000 metros cuadrados de espacios industriales, cifra que representó un crecimiento de entre 5% y 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Martínez Zurita adelantó que los resultados del segundo trimestre que se conocerán la próxima semana, también mostrarán un comportamiento positivo, ya que se confirmó el cierre de tres operaciones importantes de entre 112,000 y 120,000 metros cuadrados, además de otras transacciones que permitirán alcanzar nuevamente una absorción cercana a 180,000 o 200,000 metros cuadrados.

"Estamos ya a la mitad del año y andamos rondando la mitad de la meta, y hay que considerar que los primeros, son los trimestres más bajos", expresó el dirigente del sector en la entidad.

Preferencias del mercado

Indicó que la mayor demanda se concentró en espacios industriales de gran formato, superiores a 15,000 metros cuadrados, mientras que las naves menores a 10,000 metros cuadrados muestran un ritmo más moderado, aunque compensado por las operaciones de mayor tamaño.

Respecto a los sectores con mayor dinamismo, destacó que la demanda proviene principalmente de empresas de logística y manufactura electrónica avanzada, además de la industria farmacéutica y el sector agroindustrial.

Proyecciones positivas

Con los resultados de la primera mitad del año y la certeza de la continuidad del T-MEC, el presidente de APIEJ anticipó que el mercado inmobiliario industrial tendrá una aceleración en el segundo semestre debido a que hay mayor certidumbre para la inversión.

Martínez Zurita sostuvo que la decisión de mantener el T-MEC por una década adicional representa una señal positiva para las empresas interesadas en expandir operaciones en Norteamérica, al eliminar la incertidumbre sobre la continuidad del acuerdo comercial.

"Todo mundo cuestiona las revisiones anuales. Creo que hay que entender bien la lectura de revisar; revisar no significa cancelar, modificar o cambiar, sino revisar... Yo creo que las revisiones son positivas para ver cómo está funcionando y cómo podemos ir mejorando año con año, o que se esté cumpliendo cabalmente lo que establece el T-MEC sobre todo en el tema de reglas de origen, el dumpling, todas las reglas que ya están establecidas en el T-MEC", enfatizó.

Prevén nueva ola

Bajo este escenario, APIEJ espera que durante el segundo semestre del año se registre una nueva ola de inversiones y aumente el interés de las empresas por instalar nuevas operaciones o ampliar sus líneas de producción en Jalisco.

"Simplemente hay que ver las exportaciones. Ha habido un boom de exportaciones; el año pasado y este año, las exportaciones de Jalisco han crecido enormemente, ¿y a qué se de debe?, a toda esta ola de crecimiento que hubo entre el 2020 y el 2023 de empresas que llegaron a establecerse en Jalisco o líneas de producción nuevas que expandieron las empresas que ya estaban establecidas", abundó.

Infraestructura necesaria

No obstante, Martínez Zurita subrayó que el estado deberá fortalecer su infraestructura, así como la disponibilidad de energía y agua, para consolidar la llegada de nuevos proyectos industriales.

"Aquí nos tenemos que seguir poniendo las pilas para que este boom o este crecimiento que ha habido en los dos o tres últimos años, sea constante y que tenga un impacto en los años siguientes".

Congreso APIEJ

El presidente de la asociación adelantó que los próximos 1 y 2 de septiembre se llevará a cabo el Tercer Congreso APIEJ, denominado "Revolución inmobiliaria industrial. Navegando las nuevas reglas del juego en Norteamérica", marco en el que entregará la dirigencia del organismo a Roberto Álvarez Silva.