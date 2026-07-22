Ingresos de empresas IMMEX crecen 14% en Baja California

Baja California registró un crecimiento anual de 14% en los ingresos provenientes del mercado extranjero de los establecimientos con programa IMMEX durante mayo del 2026, informó el titular de la Secretaría de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales.

De acuerdo con los Registros Administrativos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las empresas IMMEX instaladas en la entidad generaron ingresos por 35,502.9 millones de pesos, 4,354.8 millones más que los 31,148.1 millones registrados en mayo del 2025.

El crecimiento de la entidad superó el promedio nacional de 1.9%. Entre los estados de la frontera norte, Baja California registró el segundo mayor avance anual, por encima de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por la actividad productiva de las empresas. Los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura ascendieron a 21,657.1 millones de pesos, mientras que las ventas de productos elaborados con materias primas propias sumaron 13,782.2 millones de pesos.

A nivel municipal, Tijuana concentró el mayor monto de ingresos del mercado extranjero, con 16,058.4 millones de pesos, mientras que Tecate registró el mayor crecimiento anual, de 29.2%, equivalente a 2,692.9 millones de pesos adicionales.

Mexicali obtuvo ingresos por 6,291.2 millones de pesos, con un crecimiento anual de 4.2%, mientras que Ensenada alcanzó 1,236.7 millones, 10% más que en mayo del año anterior.