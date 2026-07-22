Kimberly-Clark de México entra al negocio de las marcas propias con cadenas minoristas

Kimberly-Clark de México comenzó a trabajar con algunas cadenas minoristas para proveerles productos de marcas propias, un negocio que busca desarrollar ante la oportunidad de crecimiento que representa este segmento, en un entorno donde los consumidores buscan opciones más accesibles.

“Estamos trabajando con varios minoristas y comenzando a suministrarles algunos de sus productos, ganando impulso, confianza y credibilidad para desarrollar el negocio”, dijo el director general de la fabricante de productos de cuidado personal e higiene, dijo el director general de la fabricante de productos de cuidado personal e higiene, Pablo González.

En conferencia con analistas por los resultados del segundo trimestre de 2026, el directivo reiteró que la compañía busca una participación “más estratégica” en el mercado de marcas propias, ante el impulso que los minoristas le están dando a este segmento.

“Hemos manifestado nuestra intención de ser más estratégicos en nuestra participación en el mercado de marcas blancas. Dado que es una tendencia que continúa y que, sin duda, los minoristas quieren impulsar, vemos una oportunidad de crecimiento si participamos. Así que estamos avanzando”, expuso.

El impulso de este segmento también proviene de los cambios de hábitos de los consumidores, pero también por las presiones económicas de las familias en el país, añadió el directivo.

La tendencia es que aunque los consumidores que compran productos premium continúan haciéndolo, los del segmento económico tienden a optar por productos de bajo costo y, en muchos casos, por marcas blancas, principalmente en categorías con descuentos y en cadenas minoristas orientadas al ahorro, como Bodega Aurrera, entre otros.

Pablo González explicó que “la economía no ha crecido mucho en la última década y la inflación ha sido alta”, lo cual ha generado dificultades económicas para los consumidores.

Por ello, las familias buscan opciones que les permitan optimizar su presupuesto y obtener un mayor rendimiento, lo que explica en cierto sentido que los productos de marca propia están tomando relevancia.

“Es una tendencia que esperamos que continúe, ya que no vemos grandes catalizadores para la mejora de la economía. Por lo tanto, prevemos que los consumidores seguirán teniendo dificultades económicas”, subrayó.

Aunque el director general de Kimberly-Clark de México reconoció el potencial de crecimiento de las marcas propias, subrayó que su participación complementará su negocio de productos multimarca y de múltiples niveles para atender distintos segmentos del mercado.

“Así que una estrategia dual que está empezando a dar frutos, pero aún queda mucho por hacer, mucho margen de mejora para su crecimiento… Será una dinámica que se desarrollará aquí en los próximos años y queremos asegurarnos de participar en ambas y tener éxito en ambas, lo que nos ayudará a impulsar el crecimiento de los ingresos de la empresa”, comentó.

rrg