CAF aprueba 400 millones de dólares para fortalecer acceso a vivienda social en Honduras

CAF, el banco de desarrollo de América ⁠Latina y el Caribe, aprobó un financiamiento y apoyo técnico por hasta 400 millones de ⁠dólares para respaldar un programa ⁠de vivienda social en Honduras, destinado a ampliar el acceso a vivienda asequible y reducir el déficit habitacional del país, informó la entidad el miércoles.

El programa busca fortalecer el ecosistema habitacional hondureño mediante el impulso al financiamiento, el aumento de la oferta de vivienda accesible, inclusiva y resiliente, así como el fortalecimiento de las instituciones vinculadas al sector, dijo CAF en un comunicado.

Según la entidad, Honduras cuenta con unos 2.6 millones de hogares, de los cuales alrededor de 1.6 millones presentan algún tipo de déficit habitacional. De ellos, unos 640,000 requieren una nueva vivienda, mientras que cerca de 1 millón ⁠enfrenta problemas de hacinamiento, precariedad ⁠de las construcciones, falta ⁠de servicios básicos o deterioro de las viviendas existentes.

"El ⁠acceso a una vivienda adecuada es una condición fundamental para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas", dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados. El financiamiento estará acompañado de recursos de cooperación técnica para fortalecer ⁠capacidades institucionales y desarrollar instrumentos de política pública y financiamiento para el sector vivienda.

rrg