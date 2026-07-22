WhatsApp ya permite crear cuentas en iPad y compartir música en los estados desde Apple Music o Spotify

WhatsApp ha anunciado una serie de novedades dirigidas a hacer más fluido el uso del servicio de mensajería entre aplicaciones y en pantallas distintas de las del smartphone, lo que permite crear una cuenta directamente en iPad y compartir canciones desde Apple Music o Spotify en los estados.

El servicio de mensajería de Meta ha mejorado la integración con aplicaciones de terceros para que pueda adaptarse "a la forma de vida real" de los usuarios, que hace que las conversaciones no queden limitadas al smartphone, como explica la compañía en un comunicado.

En este sentido, se ha renovado la experiencia en el automóviles a través de CarPlay y Android Auto, para control manos libres de las llamadas, los mensajes y la gestión del historial.

Tras el lanzamiento al año pasado de la aplicación de WhatsApp para iPad, que incorpora todas las funciones del servicio de mensajería a esta pantalla de mayor tamaño, ahora ahora es posible crear una cuenta de usuario sin necesidad del teléfono móvil.

En colaboración con Adobe, WhatsApp ahora puede abrir los documentos en formato pdf dentro de la conversación, sin tener que descargarlos, siempre que se esté usando la versión para web y de escritorio. Los estados, además, permiten compartir música directamente desde Apple Music o Spotify.

rrg